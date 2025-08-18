РЕГИОН
Над 200 припадници на косовската полиција обучени од Еулекс во Северна Митровица
Обуката, организирана во соработка помеѓу ЕУЛЕКС и косовската полиција, се фокусираше на зајакнување на професионалните капацитети преку ефективна комуникација, спречување на конфликти и промовирање на еднаквост
Вкупно 201 полицаец од Дирекцијата за регионална полиција на Северна Митровица ја завршија обуката на тема „Комуникација за деескалација и родова сензитивност“, објави косовската полиција.

Работилницата траеше од јуни и заврши денес во просториите на Дирекцијата.

Обуката, организирана во соработка помеѓу ЕУЛЕКС и косовската полиција, се фокусираше на зајакнување на професионалните капацитети преку ефективна комуникација, спречување на конфликти и промовирање на еднаквост.

Учесниците усвоија современи пристапи за работа во чувствителни ситуации преку размена на искуства и анализа на практични случаи.

Косовската полиција му се заблагодари на ЕУЛЕКС за поддршката, нагласувајќи ја важноста на континуираниот професионален развој и посветеноста на заштитата на човековите права и еднаквоста на сите граѓани.

