Вкупно 201 полицаец од Дирекцијата за регионална полиција на Северна Митровица ја завршија обуката на тема „Комуникација за деескалација и родова сензитивност“, објави косовската полиција.

Работилницата траеше од јуни и заврши денес во просториите на Дирекцијата.

Обуката, организирана во соработка помеѓу ЕУЛЕКС и косовската полиција, се фокусираше на зајакнување на професионалните капацитети преку ефективна комуникација, спречување на конфликти и промовирање на еднаквост.