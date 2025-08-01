Проектот за реставрација на 2.200 години стариот театар во античкиот град Асос во западна Туркије е при крај, со цел да го трансформира местото во една од најзначајните културни дестинации.

Сместен во границите на селото Бехрамкале во округот Ајваџик во покраината Чанаккале во Туркије, античкиот пристанишен град е познат како „центар на учењето“.

Сместен на падините и врвот на вулкански рид со поглед на островот Лезбос, Асос е основан на јужниот врв од регионот познат во антиката како „Троада“ и служел како дом на многу цивилизации низ вековите.

Каде што Аристотел основал училиште

Познатиот филозоф Аристотел тука основал филозофско училиште, каде што спровел важни истражувања во зоологијата, биологијата и ботаниката. Ископувањата на локацијата, која е заштитена со градски ѕидини поткрепени од кружни и квадратни кули, се во тек од 1980 година.

Античкиот град има театар, агора (јавен плоштад), булевтерион (градски совет), пристаниште, некропола (гробишта) и гимназиум (објект за атлетика).

Храмот на Атена, кој се наоѓа во рамките на локацијата, се смета за еден од најстарите храмови во дорски стил во Анадолија, изграден за време на архаичниот период.

Асос бил првиот антички град ископан од американски археолози во 1800-те. По долга пауза, ископувањата продолжиле во 1981 година, а 44-тата сезона на ископувања предводени од турски истражувачи е во тек.

Во разговор за Анадолија, раководителот на ископувањата во Асос, професор Нуретин Арслан, изјави: „По добивањето одобрение од надлежните органи, реставрацијата на театарот веројатно ќе започне оваа година“.

„По реставрацијата, локацијата може да стане една од најважните културни дестинации во Чанаккале и низ целата земја, каде што ќе се одржуваат театарски и концертни претстави во текот на летните месеци“, забележа Арслан.