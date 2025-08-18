Во речникот на Кембриџ се додадени нови фрази кои се користат од младите претежно на ТикТок и се на англиски јазик.

„Интернет културата го менува англискиот јазик, а ефектот е фасцинантен за набљудување и додавање во речникот“, рече менаџерот на лексичката програма на Кембриџ речникот, Колин Мекинтош.

„Не се случува секој ден да видите зборови како „skibidi“ и „delulu“ да се најдат во Кембриџскиот речник. Додаваме само зборови за кои мислиме дека ќе траат“, додаде Мекинтош.

Терминот „скибиди“ стана популарен благодарение на тоалетот „Скибиди“ – вирално анимирано видео кое започна на ЈуТјуб на кое се прикажани човечки глави што штрчат од тоалетите.