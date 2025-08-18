ПОЛИТИКА
Кембриџ во речникот додаде нови зборови кои се популарни на ТикТок меѓу младите
18 август 2025

Во речникот на Кембриџ се додадени нови фрази кои се користат од младите претежно на ТикТок и се на англиски јазик.

„Интернет културата го менува англискиот јазик, а ефектот е фасцинантен за набљудување и додавање во речникот“, рече менаџерот на лексичката програма на Кембриџ речникот, Колин Мекинтош.

„Не се случува секој ден да видите зборови како „skibidi“ и „delulu“ да се најдат во Кембриџскиот речник. Додаваме само зборови за кои мислиме дека ќе траат“, додаде Мекинтош.

Терминот „скибиди“ стана популарен благодарение на тоалетот „Скибиди“ – вирално анимирано видео кое започна на ЈуТјуб на кое се прикажани човечки глави што штрчат од тоалетите.

Кембриџскиот речник го дефинира скибиди како „збор што може да има различни значења како што се „кул“ или „лош“, или може да се користи без вистинско значење како шега“, на пример: „Што правиш, по ѓаволите, скибиди?“

Tradwife“ се однесува на социјално конзервативни инфлуенсерки кои објавуваат на ТикТок славејќи ја грижата за своите сопрузи, деца и домови, додека „Делулу“, кратенка од „заблуда“, се дефинира како „верување во работи што не се реални или вистинити, обично затоа што вие така избирате“.

Сепак, луѓето од постарите генерации или оние кои не го користат ТикТок не се особено задоволни од нормализацијата на овие зборови.

„Skibidi brainrot е опфат на генерација која течно зборува на ироничен начин, но е гладна за подлабоко значење. Овој вид хиперхаотични медиуми служат и како забава и како амбиентален поглед на светот за младите кои се одгледуваат онлајн. Нивните умови ја нормализираат шегата како израз“, рече американскиот писател и уметник Ли Ескобедо.

