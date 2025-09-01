ВОЈНА ВО ГАЗА
Само 534 камиони со помош од очекуваните 3.000 влегле во Газа за пет дена
Вкупно 3.188 камиони пристигнале во Газа во последните 35 дена, што претставува помалку од 15% од проценетите 21.000 камиони потребни за задоволување на основните хуманитарни потреби, соопшти владата на Газа
Министерството за здравство објави во понеделник дека од 7 октомври 2023 година, 348 Палестинци, вклучувајќи 127 деца, починале од глад / AA
1 септември 2025

Доставата на хуманитарна помош во Појасот Газа е сè уште далеку под потребите, бидејќи само 534 камиони од околу 3.000 влегле во последните пет дена, објави владата на Газа во понеделник.

Во соопштение за медиумите, тие рекоа дека ограничениот број камиони што пристигнале „биле ограбени во услови на намерен хаос оркестриран од израелската окупација за да создадат глад и нестабилност и да ја ослабнат отпорноста на палестинскиот народ“.

Според службата, вкупно 3.188 камиони пристигнале во Газа во последните 35 дена, што претставува помалку од 15 проценти од проценетите 21.000 камиони потребни за задоволување на основните хуманитарни потреби.

Од 2 март, израелските власти целосно ги затворија сите гранични премини во Газа, туркајќи ги 2,4 милиони жители на територијата во глад.

Проценката за безбедноста на храната поддржана од ОН веќе потврди глад во северна Газа и се очекува да се прошири подалеку на југ до крајот на септември.

Министерството за здравство објави во понеделник дека од 7 октомври 2023 година, 348 Палестинци, вклучувајќи 127 деца, починале од глад.

Израел уби повеќе од 63.500 Палестинци во Газа од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата, која се соочува со глад.

