Доставата на хуманитарна помош во Појасот Газа е сè уште далеку под потребите, бидејќи само 534 камиони од околу 3.000 влегле во последните пет дена, објави владата на Газа во понеделник.

Во соопштение за медиумите, тие рекоа дека ограничениот број камиони што пристигнале „биле ограбени во услови на намерен хаос оркестриран од израелската окупација за да создадат глад и нестабилност и да ја ослабнат отпорноста на палестинскиот народ“.

Според службата, вкупно 3.188 камиони пристигнале во Газа во последните 35 дена, што претставува помалку од 15 проценти од проценетите 21.000 камиони потребни за задоволување на основните хуманитарни потреби.

Од 2 март, израелските власти целосно ги затворија сите гранични премини во Газа, туркајќи ги 2,4 милиони жители на територијата во глад.