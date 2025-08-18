Агенцијата на Обединетите нации за палестински бегалци (УНРВА) предупреди дека Газа се соочува со „глад предизвикан од човечки фактор“ и повика на враќање на системот за хуманитарна помош предводен од ОН во палестинската енклава.
Жулиет Тума, директорка за комуникации на УНРВА, преку X истакна: „Ние сме многу, многу блиску до губење на нашата колективна човечност“.
Тума рече дека гладот е „во голема мера обликуван од намерните обиди да се замени хуманитарниот систем координиран од ОН преку политички мотивираниот „ГХФ“ (Хуманитарна фондација Газа)“.
Таа додаде дека алтернативниот израелско-американски механизам „носи дехуманизација, хаос и смрт“.
„Мора да се вратиме на унифицираниот систем за координација и дистрибуција предводен од ОН, базиран на меѓународното хуманитарно право“, рече Тума, нагласувајќи дека „хоророт мора да заврши“.
Бројот на жртви поврзани со гладот од октомври 2023 година се искачи на 258 лица, од кои 110 се деца, истакна Мунир ал-Бурш, генерален директор во Министерството за здравство на Газа, во објава на X.
Отфрлајќи ги меѓународните повици за прекин на огнот, израелската армија продолжи со брутална офанзива врз Газа од 7 октомври 2023 година, во којашто убиени се речиси 61.900 Палестинци, повеќето од нив жени и деца. Немилосрдното бомбардирање ја уништи енклавата и доведе до висок ризик од глад.
Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.
Израел се соочува и со случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата поради својата војна во енклавата.