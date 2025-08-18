Агенцијата на Обединетите нации за палестински бегалци (УНРВА) предупреди дека Газа се соочува со „глад предизвикан од човечки фактор“ и повика на враќање на системот за хуманитарна помош предводен од ОН во палестинската енклава.

Жулиет Тума, директорка за комуникации на УНРВА, преку X истакна: „Ние сме многу, многу блиску до губење на нашата колективна човечност“.

Тума рече дека гладот е „во голема мера обликуван од намерните обиди да се замени хуманитарниот систем координиран од ОН преку политички мотивираниот „ГХФ“ (Хуманитарна фондација Газа)“.

Таа додаде дека алтернативниот израелско-американски механизам „носи дехуманизација, хаос и смрт“.

„Мора да се вратиме на унифицираниот систем за координација и дистрибуција предводен од ОН, базиран на меѓународното хуманитарно право“, рече Тума, нагласувајќи дека „хоророт мора да заврши“.