Израелскиот кабинет за безбедност одобри план за преземање на контролата врз градот Газа како дел од пошироката стратегија за пораз на Хамас, додека го отфрли алтернативниот предлог, наводно поднесен од началникот на Генералштабот на израелската армија, генерал-потполковник Ејал Замир, објави Гардијан.

Премиерот Бенјамин Нетанјаху изјави дека кабинетот со огромно мнозинство го одобрил неговиот предлог врз основа на пет принципи за завршување на војната во Појасот Газа.

Овие принципи вклучуваат: разоружување на Хамас, враќање на сите заложници (живи и мртви), демилитаризација на Газа, воспоставување израелска безбедносна контрола и формирање алтернативна цивилна администрација која не е ниту Хамас ниту Палестинската самоуправа.

„Огромното мнозинство министри од кабинетот за безбедност веруваат дека алтернативниот план нема да доведе ниту до пораз на Хамас, ниту до враќање на заложниците“, соопшти кабинетот на Нетанјаху на платформата за социјални медиуми X.

Израелските медиуми објавија дека „алтернативниот план“ најверојатно се однесува на предлогот на началникот на Генералштабот Замир, кој предупреди дека окупирањето на целиот Појас Газа може да го вовлече Израел во долгорочен бунт, хуманитарна одговорност и дополнителна закана за преостанатите заложници, од кои се проценува дека ги има околу дваесет.

Како резултат на тоа, конечната одлука на кабинетот за безбедност беше ограничена на преземање контрола врз градот Газа, а не на целата територија, како што беше претходно најавено.

Нетанјаху во четврток изјави дека Израел планира да преземе целосна контрола врз Појасот Газа, а потоа да го предаде на „пријателските арапски сили што се спротивставуваат на Хамас“.

Сепак, идејата предизвика критики и од израелската војска и од семејствата на заложниците.