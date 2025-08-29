Премиерот на бунтовничкото движење Хути Ансар Алах, Ахмед Галеб ел Рахави, бил убиен во воздушен напад на израелските одбранбени сили (ИДФ) врз јеменскиот град Сана, изјави извор близок до неговото семејство.

„Израелски воени авиони бомбардираа куќа во областа Хада јужно од Сана, при што загинаа четири лица, вклучувајќи го премиерот Ахмед Галеб ел Рахави и неколку негови соработници. Други беа ранети“, рече тој во изјава за РИА Новости.

Како што истакна изворот на агенцијата, групата Ансар Алах во моментов се подготвува официјално да ја објави смртта на својот премиер.

Јеменскиот телевизиски канал Ал-Џумхурија објави дека премиерот на бунтовниците Хути, поддржани од Иран, Ахмед ал-Рахави, е убиен во стан во Сана за време на израелските напади вчера.

Израелски воени авиони започнаа нова рунда воздушни напади врз јеменскиот главен град Сана во четвртокот, соопшти армијата.

Во военото соопштение се вели дека нападите биле насочени кон воена цел на Хутите во Сана, без да се дадат дополнителни детали.