Податоците собрани од Светската здравствена организација (СЗО) покажуваат дека тивката пандемија беснее во светот, брзо и недискриминативно. Осаменоста и социјалната изолација сега се одговорни за бројни смртни случаи глобално.

"Осаменоста сериозно влијае на здравјето и благосостојбата," вели Алана Офицер, раководител на единицата за демографски промени и здраво стареење во СЗО. ТРТ Свет.

"Доказите што ги имаме укажуваат дека недостатокот на социјална поврзаност навистина носи рамна или поголема опасност од предвремена смрт отколку другите познати ризични фактори како што се пушењето, преголемото пиење, физичката неактивност, дебелината и загадувањето на воздухот."

Експертите велат дека осаменоста, реална или перципирана, го зголемува ризикот од суицида, мозочен удар, анксиозност, деменција, депресија и повеќе. СЗО вели дека го зголемува ризикот од срцеви заболувања за 30%.

Мултипли фактори

СЗО ја дефинира социјалната изолација како недостаток на доволен број на социјални поврзаности и осаменоста како социјална болка од непостоење на поврзаност.

Мислете на осаменост во толпа. Многу од нас веројатно ја почувствувале тоа во некој момент.

Во спротивност на перцепцијата дека постарите лица во западните нации страдаат од социјална изолација и осаменост, оваа состојба влијае на луѓе од сите возрасти ширум светот.

"Приближно 25% од постарите лица глобално страдаат од социјална изолација и осаменост, додека 5-15% од младите луѓе се социјално изолирани," вели Офицер, цитирајќи ги наодите од истражувањето на СЗО.

Шокантни како што можат да бидат, според агенцијата на ОН, овие бројки веројатно претставуваат недоволна процена. Сепак, тие истакнуваат вистинска и сериозна загриженост за јавното здравје што повикува на итно внимание.

"Многу луѓе искусуваат осаменост, што може да биде неверојатно штетно," предупредува Офицер.

Комисија за социјална поврзаност

СЗО формираше нова комисија за социјална поврзаност за да се справи со осаменоста како итна здравствена закана, да го промовира социјалната поврзаност како приоритет и да ги идентификува најефикасните интервенции.

Комисијата има трегодишен мандат, во текот на кој ќе ја истакне како социјалната поврзаност го подобрува благосостојбата на заедниците и општествата и помага во поттикнување на економскиот напредок, социјалниот развој и иновации.

"Се надевам дека преку работата на комисијата, луѓето ќе бидат подобро во можност да препознаат кога се соочуваат со осаменост и социјална изолација и да сфатат дека постои нешто што можеме да направиме за тоа," вели Офицер.

Симптоми на изолација

Експертите забележале дека некој може да има исполнет социјален распоред, да биде оженет или да живее во домаќинство со повеќе генерации, а сепак да се чувствува осамено.

"Оваа идеја за социјална поврзаност навистина се однесува на тоа колку блиску и поврзано се чувствувате со другите, без оглед на тоа дали сте на работа, во соседството или во заедницата," објаснува Алана.

Кога луѓето не добиваат поддршка кога им е најпотребно, веројатно ќе станат социјално изолирани.

Officer says this happens when emotional or physical support, or even the relationships that one has, are "strained" or "conflictual".

"Тие можеби не се доволно блиски или задоволителни за вас да се чувствувате поврзани во вашето работно место, соседство или заедница."

Социо-економски impact

На поширока слика, секоја ситуација што краде радост од луѓето може да доведе до полоши економски исходи. Чувството на исклученост и неподдржаност на работното место може да доведе до полоша задоволеност со работата и перформанси. Во екстремни случаи, можен е отказ или отпуштање од работа.

"Кога ќе признаеш дека не си среќен, дека не си задоволен од обемот или квалитетот на твоите односи, битно е да направиш нешто за тоа," советува Офицер, признавајќи дека некои патишта можат да бидат многу потешки отколку што делуваат.

Главата на СЗО, Тедрос Адханом, објави на X и ја признава сериозноста и обемот на предизвикот на осаменоста. "Мора да зборуваме за тоа пора многу отворено. Вредно е да се обратиме," пишува.

Меѓу младите луѓе, социјалната исклученост може да доведе до полоши образовни резултати. Според СЗО, доказите покажуваат дека младите луѓе кои доживуваат осаменост во средно училиште се посклони да отпаднат од универзитет.

Младинскиот пратеник на Африканската унија, Чидо Мпемба, ко-претседател на комисијата, забележува дека "ширум Африка и понатаму, мораме да го redefинираме наративот околу осаменоста. Инвестициите во социјална врска се критични за создавање производствени, отпорни и стабилни економии што ја промовираат благосостојбата на тековните и идните генерации".

Моќ на врските

На личен план, Офицер вели дека може да биде корисно да се побара помош од некого или да се преземат мали чекори како замена на времето пред екран со телефонски повик. "Наместо да испраќате порака, направете тој телефонски повик," таа нагласува.

Други практични решенија вклучуваат поминување повеќе квалитетно време со семејството и пријателите. Офицер исто така охрабрува индивидуите да учествуваат во активности што олеснуваат пристап до поголеми или подобри социјални врски.

“Можете да се придружите на група, клуб, нешто што ви е интересно, започнете нова хоби,” советува таа, додавајќи дека "кажувањето здрасти на соседи или взаимодействувањето со вашиот локален трговец" се корисни гестови.

Волонтирањето, исто така, помага да се намали социјалната изолација. Идејата за поддршка на сосед или некој друг "обично ви дава чувство на подобра поврзаност", вели Офицер.

Како што светот чека препораките на Комисијата за осаменост, постои потреба да се прифатат мерки кои веќе се покажани како корисни. Психолошките интервенции како терапија и советување се ефикасни и луѓето не треба да се двоумат да побараат таква помош.

Помалку осамен свет

Механизмите за поддршка на луѓето кои се соочуваат со осаменост и социјална изолација треба да бидат повеќе достапни.

"Имајќи предвид длабоките здравствени и општествени последици на осаменоста и изолацијата, имаме обврска да направиме исти инвестиции во обновување на социјалната структура на општеството како што направивме во адресирањето на други глобални здравствени проблеми, како што се употребата на тутун, дебелината и зависноста," вели американскиот генерален хирург, д-р Вивек Мурхти, ко-претседател на комисијата.

"Заедно, можеме да создадеме помалку осамен, поздрав и поотпорен свет."