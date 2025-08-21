Обединетите нации (ОН) ја осудија одлуката на Израел да одобри илјадници нови станбени единици на окупираниот Западен Брег, јавува Анадолу.

„Генералниот секретар ја осудува одлуката на Комитетот за високо планирање да даде одобрение за повеќе од 3.400 станбени единици во областа Е1 на окупираниот Западен Брег“, изјави Стефан Дужарик, портпарол на генералниот секретар Антонио Гутереш.

„Израелските населби на окупираниот Западен Брег, вклучително и Источен Ерусалим, се кршење на меѓународното право и директно се спротивни на резолуциите на Обединетите нации. Напредокот на овој проект е егзистенцијална закана за дводржавното решение“, се додава во соопштението.