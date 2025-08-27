Израелски војници ограбија менувачница во градот Рамала на Западниот Брег.
Според снимките на социјалните мрежи, израелските сили упаѓаат во објектот и крадат голем износ пари од трезорот на менувачницата.
Војската продолжува со операции низ различни делови на Западниот Брег, при што често се известува за материјална штета, апсења и конфискација на имот.
Напнатоста на Западниот Брег останува висока од почетокот на воената кампања на Израел во Појасот Газа, со чести вооружени упади, конфликти и ограничувања на движењето на палестинското население.
Ова се случува во време кога Израел спроведува воена кампања во Газа, која трае од октомври 2023 година, а во која се убиени речиси 63.000 Палестинци. Воената кампања ја опустоши енклавата, која се соочува со глад.
Минатиот ноември Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.
Израел се соочува и со случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата за своите воени дејства во енклавата.