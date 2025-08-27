Израелски војници ограбија менувачница во градот Рамала на Западниот Брег.

Според снимките на социјалните мрежи, израелските сили упаѓаат во објектот и крадат голем износ пари од трезорот на менувачницата.

Војската продолжува со операции низ различни делови на Западниот Брег, при што често се известува за материјална штета, апсења и конфискација на имот.

Напнатоста на Западниот Брег останува висока од почетокот на воената кампања на Израел во Појасот Газа, со чести вооружени упади, конфликти и ограничувања на движењето на палестинското население.