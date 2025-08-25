ПОЛИТИКА
Кинески воени бродови навлегле на забранети води на Тајван
Кинеските бродови пловеле од југозападниот дел на Дамаошан во Фуџијан во ограничените води на Кинмен, и го исклучиле системот за автоматска идентификација
Кинески воени бродови навлегле на забранети води на Тајван / AFP
25 август 2025

Тајван обвини дека четири брода на кинеската крајбрежна стража влегле во нивните забранети води. Кинеските бродови пловеле од југозападниот дел на Дамаошан во Фуџијан во ограничените води на Кинмен, пренесе Централната новинска агенција со седиште во Тајпеј.

Бродовите го исклучиле системот за автоматска идентификација и продолжиле кон исток, пред да ги напуштат ограничените води по два часа. Крајбрежната стража на Тајван одговори со распоредување патролни чамци.

Истите четири брода повторно влегле во водите на Кинмен во 15 часот по локално време, поради што претходно поставените патролни бродови на Тајван се приближиле и издале радио предупредувања.

Под придружба и мониторинг на тајванските патролни бродови, кинеските бродови ги напуштиле забранетите води во 17:10 часот.

Засега не е испратен коментар од кинеска страна.

Кина го смета Тајван за своја отцепена покраина, додека Тајпеј инсистира на своја независност.

