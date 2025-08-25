Тајван обвини дека четири брода на кинеската крајбрежна стража влегле во нивните забранети води. Кинеските бродови пловеле од југозападниот дел на Дамаошан во Фуџијан во ограничените води на Кинмен, пренесе Централната новинска агенција со седиште во Тајпеј.

Бродовите го исклучиле системот за автоматска идентификација и продолжиле кон исток, пред да ги напуштат ограничените води по два часа. Крајбрежната стража на Тајван одговори со распоредување патролни чамци.

Истите четири брода повторно влегле во водите на Кинмен во 15 часот по локално време, поради што претходно поставените патролни бродови на Тајван се приближиле и издале радио предупредувања.