Во обесхрабрувачкиот пресврт на настаните, израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху предложи одложување на втората фаза од договорот за прекин на огнот во Газа, наведувајќи дека не се исполнети условите во врска со ослободувањето на израелските заробеници од страна на палестинската група на отпорот Хамас.

Оваа одлука доведе до суспензија на критичната хуманитарна помош за Газа, влошувајќи ја и онака лошата ситуација за нејзините жители.

Според меѓународните извештаи, храната и медицинските резерви се драстично намалени, оставајќи многу Палестинци во Газа во очај, но сепак дипломатските преговори остануваат во ќорсокак.

Јас сум една од 100.000 Палестинци раселени во Египет од минатата година. Иако можам да продолжам со моите стоматолошки студии овде, овој политички маневар сепак ја продлабочува мојата болка.

Првата фаза од прекинот на огнот разгоре кревка надеж - можност за враќање во нашата татковина и повторно обединување со нашите семејства. Сепак, сегашниот ќор-сокак ја згаснува таа надеж, продолжувајќи ја нашата разделба и неизвесноста што ја покрива нашата иднина.

Реалноста на егзилот е постоење обележано со немилосрдниот копнеж и тешкиот товар на изолацијата. Секој ден далеку од Газа е ден натопен во сеќавања на домот кој сега се чувствува болно далечен.

Суспендирањето на прогресијата на примирјето не само што го одложува нашето физичко враќање, туку и ја нагризува нашата емоционална отпорност, додека се бориме со реалноста дека политичките одлуки продолжуваат да го диктираат ритамот на нашите животи.

Непродуктивни говори



Ова последно одложување наиде на критики од повеќе светски лидери. Обединетите нации повикаа на итно обновување на хуманитарната помош, предупредувајќи дека цивилите не треба да се користат за пазарење во политичките преговори.

Оваа недела лидерите на Арапската лига се состанаа за да разговараат за алтернативните патишта напред, а исто така ја осудија блокадата на Израел, барајќи од западните влади да извршат притисок врз администрацијата на Нетанјаху да продолжи со примирјето.

Сепак, како што видовме одново и одново, овие изјави имаат мала тежина кога станува збор за опипливи дејствија што би можеле да стават крај на нашето страдање.

Додека политичарите водат стратегии, ние остануваме во неизвесност, беспомошно гледајќи како ни се украдени денови, месеци и сега години од нашите животи. Семејствата остануваат фрагментирани, со најблиските разделени со граници и бирократски ќор-сокак.

Престанокот на помошта ги влошува страдањата на оние кои се уште се во Газа, додека оние од нас кои сме раселени се соочуваме со очајот од продолжениот егзил. Нашите аспирации за нормалност, за едноставната радост на семејните врски, постојано се одложуваат од геополитичките маневри кои ги сметаат нашите животи како обичен колатерал.

Во првата фаза од прекинот на огнот си дозволив повторно да сонувам. Се сликав како стапнувам на познатите улици на Газа, гледајќи ги лицата на моето семејство не низ ладниот филтер на екранот на телефонот, туку во топлината на реалниот живот. Замислував собири исполнети со смеа, а не избрзани, фрагментирани разговори поради несигурни интернет врски.

Но како што политичкиот пејзаж се менува уште еднаш, така се менува и мојата способност да се надевам.

Дипломатски неуспеси

Последиците од овие дипломатски неуспеси се многу пошироки од оние за нас раселените. Во Газа хуманитарната криза продолжува да се продлабочува. Со секој изминат ден, болниците пропаѓаат под тежината на непопустливата блокада, а неухранетоста ги одзема животите на невините деца.

Иако имаше пауза во борбите, запомнете дека има неколку неурнати домови во Газа, а повеќето жители сè уште се принудени да преживуваат во преполни засолништа без соодветна храна, вода или медицинска нега.

Како што застануваат преговорите за прекин на огнот, исто така застануваат и напорите за обнова на уништените домови, училишта и болници.

Меѓународните очекувања за ставање крај на овој конфликт во голема мера беа реторички. Во екот на војната видовме дека администрацијата на Џо Бајден изразува поддршка за прекин на огнот, а сепак продолжува да го снабдува Израел со воена помош, контрадикција што ја истакнува лицемерието на глобалната дипломатија.

Европските лидери повикаа на трајна резолуција, но направија малку повеќе од издавањето изјави за загриженост. Останува да се види како овонеделниот арапски самит опипливо ќе влијае на ситуацијата на теренот. Досега, сè што видовме е дипломатски ќор-сокак што ги остава цивилите - луѓе како мене - заробени меѓу политиката и опстанокот.

Украдени детства и празни столчиња

Преселувањето не е само губење на домот. Се работи за губење време. Станува збор за пропуштени родендени, украдени детства, луѓе кои умирааат пред да се каже збогум. Станува збор за знаење дека додека светот дебатира за политиките и стратегиите, на масите за вечера има празни столчиња кои можеби никогаш повеќе нема да се полнат.

Во Египет, сонародниците раселени Палестинци и јас одбележуваме уште еден Рамазан во егзил. Овој месец, некогаш време на топлина и семејни собири, стана болен потсетник на загуба и разделба. Седиме на нашите трпези за ифтар, но празните седишта одекнуваат на отсуството на оние што ги оставивме зад нас - оние што треба да бидат тука, да се смеат со нас, да го полнат просторот со живот.

Човечката цена на оваа политичка игра е непроценлива. Моите соседи - мајки, татковци, деца - сите имаат заедничка рана: длабоката, неизлечена лузна од загуба и раселување.

Додека меѓународните набљудувачи и дипломатите дебатираат за политиките и стратегиите, ние ја искусуваме опипливата болка од чекањето - чекајќи да се отвори границата, чекајќи повторно да се обединат нашите семејства и чекајќи мир кој се чувствува сè понеостварлив.

И покрај повторливите разочарувања, останува тврдоглав жар на издржливост. Во средината на неизвесноста, ние продолжуваме да сонуваме. Еден на друг си шепотиме ветувања дека еден ден овие граници повеќе нема да не делат, дека политичките маневри ќе престанат да го диктираат ритамот на нашите животи.

Нашата надеж, иако уништена, останува непрекината. Тоа е надеж што не се раѓа од политички уверувања, туку од длабоко вкоренето верување во моќта на човечката поврзаност и непопустливата желба да се врати она што некогаш било изгубено.

Маријам Ал Хатиб

Маријам Ал Хатиб е поранешен студент по медицина во Газа. Таа е членка на Ние не сме бројки (We Are Not Numbers), проект за да им помогне на младите во Газа да ги споделат своите наративи со западниот свет и да ги разбијат стереотипите за Палестинците.