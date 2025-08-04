ПОЛИТИКА
Австралискиот премиер не се плаши од последици ако ја признаат Палестина
Канбера не ја признава Палестина, но нејзините сојузници, вклучувајќи ги Франција, Канада и Велика Британија, во последните недели ветија дека формално ќе доделат дипломатско признание на независната држава Палестина во ОН
Австралија е „суверена нација“, вели премиерот за можна реакција на САД ако ја признае Палестина / Reuters
4 август 2025

Австралија е „суверена држава“, изјави премиерот Ентони Албанезе на прашањето дали САД ќе возвратат доколку официјална Канбера ја признае палестинската држава.

Албанезе одговараше на прашања еден ден откако илјадници Австралијанци одржаа масовен пропалестински митинг во Сиднеј.

Неделниот марш беше „мирен и беше можност луѓето да ја изразат својата загриженост за тоа што се случува во Газа“, рече Албанезе, кој наводно го подготвува теренот за „историска“ промена во врска со Палестина, и„е само прашање на кога и како“.

Канбера не ја признава Палестина, но нејзините сојузници, вклучувајќи ги Франција, Канада и Велика Британија, во последните недели ветија дека формално ќе доделат дипломатско признание на независната држава Палестина на претстојното Генерално собрание на ОН во септември.

Потегот на Париз и Отава предизвика лути реакции од Вашингтон.

Албанезе, кој го обвини Тел Авив за кршење на меѓународното право, како и за „уништување“ на невини животи во Газа, размислувал за телефонски разговор со израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху.

Се вели дека повод за телефонскиот повик бил „Маршот за хуманост“ преку мостот Харбор во Сиднеј во неделата, кога луѓето инсистираа на итен прекин на огнот во Газа и притисокот во рамките на владејачката Лабуристичка партија за признавање на палестинска држава.

Додека полицијата соопшти дека присуствувале 90.000 луѓе, групата зад демонстрациите, Палестинската акциона група од Сиднеј, изјави дека имало 300.000 луѓе, вклучувајќи го и основачот на Викиликс, Џулијан Асанж.

Бранителите на човекови права го потсетија австралискиот премиер на претстојната потерница против Нетанјаху.

Албанезе треба „да разговара со Нетанјаху за неговото патување во еден правец до МКС за да се соочи со обвиненијата за воени злосторства и злосторства против човештвото“, рече Раван Араф, адвокат и извршен директор во Австралискиот центар за меѓународна правда.

Раван се осврна на налозите за апсење издадени од Меѓународниот кривичен суд за Нетанјаху поради воени злосторства.

Потерницата по Нетанјаху, чии сили убија повеќе од 60.000 Палестинци во Газа од октомври 2023 година и ја уништија енклавата, беше издадена минатиот ноември и „тој е сè уште на слобода“, рече Араф.

