Австралија е „суверена држава“, изјави премиерот Ентони Албанезе на прашањето дали САД ќе возвратат доколку официјална Канбера ја признае палестинската држава.

Албанезе одговараше на прашања еден ден откако илјадници Австралијанци одржаа масовен пропалестински митинг во Сиднеј.

Неделниот марш беше „мирен и беше можност луѓето да ја изразат својата загриженост за тоа што се случува во Газа“, рече Албанезе, кој наводно го подготвува теренот за „историска“ промена во врска со Палестина, и„е само прашање на кога и како“.

Канбера не ја признава Палестина, но нејзините сојузници, вклучувајќи ги Франција, Канада и Велика Британија, во последните недели ветија дека формално ќе доделат дипломатско признание на независната држава Палестина на претстојното Генерално собрание на ОН во септември.

Потегот на Париз и Отава предизвика лути реакции од Вашингтон.

Албанезе, кој го обвини Тел Авив за кршење на меѓународното право, како и за „уништување“ на невини животи во Газа, размислувал за телефонски разговор со израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху.