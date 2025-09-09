Германија мора да преземе водечка улога во транзицијата на автомобилската индустрија кон електрична мобилност, изјави денес канцеларот на земјата Фридрих Мерц на отворањето на Саемот за автомобили во Минхен, кој се одржува од 9 до 12 септември.

„Сакаме да ја обликуваме трансформацијата на автомобилската индустрија, а не само да ја следиме, како и да ги искористиме одличните можности што оваа трансформација ги нуди на германската автомобилска индустрија и на цела Германија“, рече Мерц.

Германскиот канцелар најави дека во следните четири до шест недели ќе се сретне со производители на автомобили, добавувачи и други претставници на автомобилската индустрија за да разговараат за предизвиците со кои се соочува овој сектор, пренесува Ројтерс.