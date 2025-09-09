БИЗНИС И ТЕХНОЛОГИЈА
Мерц: Германија мора да ја предводи електрификацијата на автомобилската индустрија
Сакаме да ја обликуваме трансформацијата на автомобилската индустрија, а не само да ја следиме, како и да ги искористиме одличните можности што оваа трансформација ги нуди на германската автомобилска индустрија и на цела Германија, рече Мерц
Мерц се обрати на отворањето на Саемот за автомобили во Минхен / Reuters
9 септември 2025

Германија мора да преземе водечка улога во транзицијата на автомобилската индустрија кон електрична мобилност, изјави денес канцеларот на земјата Фридрих Мерц на отворањето на Саемот за автомобили во Минхен, кој се одржува од 9 до 12 септември.

„Сакаме да ја обликуваме трансформацијата на автомобилската индустрија, а не само да ја следиме, како и да ги искористиме одличните можности што оваа трансформација ги нуди на германската автомобилска индустрија и на цела Германија“, рече Мерц.

Германскиот канцелар најави дека во следните четири до шест недели ќе се сретне со производители на автомобили, добавувачи и други претставници на автомобилската индустрија за да разговараат за предизвиците со кои се соочува овој сектор, пренесува Ројтерс.

Во исто време, тој предупреди дека прекумерната регулација претставува сериозен ризик за иднината на автомобилската индустрија.

Европските производители на автомобили се соочуваат со удар од американските царини, конкуренцијата од Кина и високите трошоци, но се надеваат дека Саемот за автомобили во Минхен ќе биде пресвртница.

Мерк додаде дека Германија планира да ги зголеми инвестициите и да го зајакне својот имиџ како привлечна бизнис дестинација со цел да го стимулира економскиот раст, додава британската агенција.

