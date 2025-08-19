Турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан денес разговараше за најновите случувања во Газа со египетскиот колега Бадр Абделати, соопштија извори од Министерството за надворешни работи.

Фидан и Абделати телефонски разговараа за тековните преговори за прекин на огнот и напорите за подобрување на хуманитарната состојба во регионот.

Се пренесува дека Хамас позитивно одговорил на предлогот за прекин на огнот во Газа, со цел да се стави крај на војната.

Египетскиот претседател Абдел Фатах ал-Сиси вчера во Каиро се сретна со катарскиот премиер и министер за надворешни работи, шеикот Мохамед бин Абдулрахман ал-Тани.

Во соопштението на египетското Претседателство се вели дека Сиси и шеикот Мохамед ја потврдиле важноста од продолжување на нивните заеднички напори, во координација со САД, „за постигнување договор што гарантира итен прекин на огнот во Појасот Газа, што овозможува итен и непречен пристап до хуманитарна помош, како и ослободување на заложниците“.