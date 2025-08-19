Турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан денес разговараше за најновите случувања во Газа со египетскиот колега Бадр Абделати, соопштија извори од Министерството за надворешни работи.
Фидан и Абделати телефонски разговараа за тековните преговори за прекин на огнот и напорите за подобрување на хуманитарната состојба во регионот.
Се пренесува дека Хамас позитивно одговорил на предлогот за прекин на огнот во Газа, со цел да се стави крај на војната.
Египетскиот претседател Абдел Фатах ал-Сиси вчера во Каиро се сретна со катарскиот премиер и министер за надворешни работи, шеикот Мохамед бин Абдулрахман ал-Тани.
Во соопштението на египетското Претседателство се вели дека Сиси и шеикот Мохамед ја потврдиле важноста од продолжување на нивните заеднички напори, во координација со САД, „за постигнување договор што гарантира итен прекин на огнот во Појасот Газа, што овозможува итен и непречен пристап до хуманитарна помош, како и ослободување на заложниците“.
Минатата недела израелскиот Кабинет за безбедност го одобри планот на премиерот Бенјамин Нетанјаху за целосно повторно окупирање на Газа, предизвикувајќи меѓународен бес и домашни протести што предупредија дека тоа претставува „смртна казна“ за израелските заробеници држени во енклавата.
Израел уби повеќе од 62.000 Палестинци во Газа од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата и ја доведе до раб на глад.
Минатиот ноември Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.
Израел се соочува и со случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата за своите воени дејства во енклавата.