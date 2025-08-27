ПОЛИТИКА
Данска со дипломатски чекори против американското влијание врз Гренланд
Најмалку тројца американски државјани кои се поврзуваат со претседателот Доналд Трамп и Белата куќа се обидуваат да создадат раздор меѓу Данска и Гренланд, а Трамп инсистира островот дека треба да биде под американска контрола
27 август 2025

Данскиот министер за надворешни работи Ларс Локе Расмусен го повика американскиот амбасадор поради извештаите дека американски граѓани водат кампања за влијание на Гренланд, објави државниот радиодифузен сервис ДР.

„Секој обид за мешање во внатрешните работи на Кралството, секако, е неприфатлив. Со оглед на ова, побарав од Министерството за надворешни работи да го повика вршителот на должноста амбасадор на САД на состанок во Азијатск Пладс“, изјави Расмусен за ДР.

Најмалку тројца американски државјани кои се поврзуваат со претседателот Доналд Трамп и Белата куќа се обидуваат да создадат раздор меѓу Данска и Гренланд - автономна данска територија за која Трамп инсистира дека треба да биде под американска контрола.

„Ова се луѓе кои се постојано на релација САД-Гренланд и кои работат на создавање на она што би можеле да го наречете гренландско сецесионистичко движење“, вели Нилс Фаструп, еден од истражувачките новинари на ДР.

Фаструп тврди дека тие градат мрежи, се инфилтрираат и составуваат списоци на луѓе, кои искажуваат ставови за обидот на претседателот Трамп да го презеде Гренланд.

Данската служба за безбедност и разузнавање во Гренланд, исто така информираше дека Гренланд е цел на разни кампањи за влијание.

Иако Белата куќа не излезе со официјален став, американската амбасада во Копенхаген испрати одговор од претставник на американската влада.

„Претседателот, потпретседателот и државниот секретар беа јасни: САД го почитуваат правото на народот на Гренланд да ја одреди својата иднина“, се вели во одговорот, нагласувајќи дека американската влада не ги контролира постапките на поединци кои би можеле да имаат интереси во Гренланд.

