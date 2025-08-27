Данскиот министер за надворешни работи Ларс Локе Расмусен го повика американскиот амбасадор поради извештаите дека американски граѓани водат кампања за влијание на Гренланд, објави државниот радиодифузен сервис ДР.

„Секој обид за мешање во внатрешните работи на Кралството, секако, е неприфатлив. Со оглед на ова, побарав од Министерството за надворешни работи да го повика вршителот на должноста амбасадор на САД на состанок во Азијатск Пладс“, изјави Расмусен за ДР.

Најмалку тројца американски државјани кои се поврзуваат со претседателот Доналд Трамп и Белата куќа се обидуваат да создадат раздор меѓу Данска и Гренланд - автономна данска територија за која Трамп инсистира дека треба да биде под американска контрола.

„Ова се луѓе кои се постојано на релација САД-Гренланд и кои работат на создавање на она што би можеле да го наречете гренландско сецесионистичко движење“, вели Нилс Фаструп, еден од истражувачките новинари на ДР.