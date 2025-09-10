ВОЈНА ВО ГАЗА
Флотилата Сумуд пријави нов напад со дрон во туниското пристаниште
Групата објави дека бродот Алма, кој плови под британско знаме, претрпел штета од пожар на горната палуба и дека истрагата е во тек, а подоцна објави на Инстаграм слика од „изгорен електронски уред“ пронајден на палубата
Глобалната флотила Сумуд вчера го пријави првиот напад врз брод од флотилата во истото туниско пристаниште / AP
10 септември 2025

Глобалната флотила Сумуд (ГСФ), меѓународна иницијатива за помош за Газа, денес пријави нов напад, објавувајќи дека еден од нејзините бродови бил погоден од беспилотно летало во туниското пристаниште Сиди Бу Саид.

Групата, во чиј состав е и активистката Грета Тунберг, објави дека бродот Алма, под британско знаме, претрпел штета од пожар на горната палуба и дека истрагата е во тек, а подоцна објави на Инстаграм слика од „изгорен електронски уред“ што бил пронајден на таа палуба, пренесува „Гардијан“.

Во соопштението на ГСФ не е наведено, кој според нив стои зад нападот, но нападите се опишани како „оркестриран обид за одвлекување на вниманието и нарушување на мисијата“ за пробивање на израелската поморска блокада и доставување помош до Палестинците во Газа.

„Глобалната флотила Сумуд продолжува бестрашно. Нашето мирно патување кон ставање крај на нелегалната опсада на Газа од страна на Израел и непоколебливата солидарност со нејзиниот народ продолжува со решителност и решителност“, се вели во соопштението.

Франческа Албанезе, специјален известувач на ОН за окупираните палестински територии, објави видео од бродот Алма во пожар и рече дека тоа укажува на напад со беспилотни летала.

Во вторник, групата го пријави првиот напад врз бродот Фемили во истото туниско пристаниште, но Националната гарда на Тунис соопшти дека не открила присуство на беспилотни летала во областа.

Поаѓањето на флотилата Сумуд претходно беше планирано за недела, 7 септември, но организаторите објавија дека го одложиле заминувањето на бродовите од Тунис за среда, 10 септември, поради „технички и логистички причини надвор од контролата на менаџментот“, објавува Ал Џезира.

Поаѓањето на флотилата Магреб Сумуд, која требаше да им се придружи на бродовите на Глобалната флотила Сумуд што тргнуваат од Шпанија и Италија, веќе беше одложено поради лоши временски услови.

