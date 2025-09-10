Глобалната флотила Сумуд (ГСФ), меѓународна иницијатива за помош за Газа, денес пријави нов напад, објавувајќи дека еден од нејзините бродови бил погоден од беспилотно летало во туниското пристаниште Сиди Бу Саид.

Групата, во чиј состав е и активистката Грета Тунберг, објави дека бродот Алма, под британско знаме, претрпел штета од пожар на горната палуба и дека истрагата е во тек, а подоцна објави на Инстаграм слика од „изгорен електронски уред“ што бил пронајден на таа палуба, пренесува „Гардијан“.

Во соопштението на ГСФ не е наведено, кој според нив стои зад нападот, но нападите се опишани како „оркестриран обид за одвлекување на вниманието и нарушување на мисијата“ за пробивање на израелската поморска блокада и доставување помош до Палестинците во Газа.

„Глобалната флотила Сумуд продолжува бестрашно. Нашето мирно патување кон ставање крај на нелегалната опсада на Газа од страна на Израел и непоколебливата солидарност со нејзиниот народ продолжува со решителност и решителност“, се вели во соопштението.