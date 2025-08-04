Главниот помошник на германскиот канцелар Фридрих Мерц го поддржа предлогот за намалување на социјалните бенефиции за украинските бегалци, поддржувајќи го контроверзниот предлог од коалицискиот партнер на владата.

Торстен Фрај, началник на кабинетот на германскиот лидер и министер за специјални задачи, изрази поддршка за предложената промена на политиката од лидерот на Христијанско-социјалната унија (ЦСУ), Маркус Содер, за укинување на државната социјална помош за украинските бегалци.

„Содер е во право кога вели дека обезбедуваме бенефиции што ниедна друга земја во светот не ги нуди“, изјави Фрај.

Фрај, исто така, ги истакна загрижувачките податоци за учеството на украинските бегалци во работната сила во Германија, забележувајќи го значителниот диспаритет во споредба со соседните европски земји. „Тоа е премалку кога само еден од тројца работоспособни Украинци всушност работи“, рече тој.