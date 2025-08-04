ПОЛИТИКА
Германија размислува за намалување на субвенциите за бегалците од Украина
Лидерот на ЦСУ, Маркус Содер, повика на прекин на исплатата на бенефициите за сите оние кои дошле од Украина, додавајќи дека ова треба да важи не само за идните пристигнувања, туку и за сите украински бегалци кои моментално примаат бенефиции
4 август 2025

Главниот помошник на германскиот канцелар Фридрих Мерц го поддржа предлогот за намалување на социјалните бенефиции за украинските бегалци, поддржувајќи го контроверзниот предлог од коалицискиот партнер на владата.

Торстен Фрај, началник на кабинетот на германскиот лидер и министер за специјални задачи, изрази поддршка за предложената промена на политиката од лидерот на Христијанско-социјалната унија (ЦСУ), Маркус Содер, за укинување на државната социјална помош за украинските бегалци.

„Содер е во право кога вели дека обезбедуваме бенефиции што ниедна друга земја во светот не ги нуди“, изјави Фрај.

Фрај, исто така, ги истакна загрижувачките податоци за учеството на украинските бегалци во работната сила во Германија, забележувајќи го значителниот диспаритет во споредба со соседните европски земји. „Тоа е премалку кога само еден од тројца работоспособни Украинци всушност работи“, рече тој.

Лидерот на ЦСУ, Маркус Содер, повика на прекин на исплатата на бенефициите за сите оние кои дошле од Украина, додавајќи дека ова треба да важи не само за идните пристигнувања, туку и за сите украински бегалци кои моментално примаат бенефиции.

Неговиот предлог отиде подалеку од коалицискиот договор постигнат во мај помеѓу Христијанско-демократскиот блок (ЦДУ и ЦСУ) и Социјалдемократската партија (СПД). Сегашниот договор го одредува 1 април оваа година како краен рок, по што украинските новодојденци ќе добиваат само пониски бенефиции за баратели на азил, наместо повисоките исплати од социјалниот фонд.

Германија прими повеќе од 1 милион украински бегалци од почетокот на конфликтот меѓу Русија и Украина во 2022 година. Минатата година, германските власти потрошија 46,9 милијарди евра за исплати на помош, од кои 6,3 милијарди евра се специјално наменети за украинските бегалци во земјата, според јавниот радиодифузен сервис АРД.

