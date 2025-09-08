Вооружени лица отвориле оган на автобуска станица во израелски окупираниот Источен Ерусалим во понеделник, убивајќи пет лица и ранувајќи неколку други.

Израелската полиција соопшти дека двајцата вооружени лица се исто така убиени.

Властите соопштија дека уште седум лица се во сериозна состојба.

Меѓу загинатите има маж „на околу 50 години и тројца мажи на возраст од околу 30 години“, се вели во соопштението на службата за итни случаи МДA, додавајќи дека им се пружа медицинска помош на неколкумина од повредените.

Нападот се случил доцна наутро на раскрсницата Рамот на улицата Јигал, а околу 15 лица беа повредени, се вели во претходното соопштение на MДA.

Премиерот Бенјамин Нетанјаху одржува состанок за да ја процени ситуацијата по пукањето, соопшти неговата канцеларија.