ВОЈНА ВО ГАЗА
2 мин читање
Петмина мртви во напад во Источен Ерусалим
Меѓу загинатите има маж „на околу 50 години и тројца мажи на возраст од околу 30 години“, се вели во соопштението на службата за итни случаи МДA, додавајќи дека им се пружа медицинска помош на неколкумина од повредените
Петмина мртви во напад во Источен Ерусалим
Офицер за безбедност и цивил на местото на настанот возвратиле на огнот и ги неутрализирале напаѓачите, соопшти / AA
8 септември 2025

Вооружени лица отвориле оган на автобуска станица во израелски окупираниот Источен Ерусалим во понеделник, убивајќи пет лица и ранувајќи неколку други.

Израелската полиција соопшти дека двајцата вооружени лица се исто така убиени.

Властите соопштија дека уште седум лица се во сериозна состојба.

Меѓу загинатите има маж „на околу 50 години и тројца мажи на возраст од околу 30 години“, се вели во соопштението на службата за итни случаи МДA, додавајќи дека им се пружа медицинска помош на неколкумина од повредените.

Нападот се случил доцна наутро на раскрсницата Рамот на улицата Јигал, а околу 15 лица беа повредени, се вели во претходното соопштение на MДA.

Премиерот Бенјамин Нетанјаху одржува состанок за да ја процени ситуацијата по пукањето, соопшти неговата канцеларија.

Препорачано

„Потврдуваме дека оваа операција е природен одговор на злосторствата на Израел на окупацијата и геноцидот што го спроведува против нашиот народ“, соопшти палестинската група на отпорот Хамас во соопштение.

Полицијата соопшти дека напаѓачите отвориле оган кон автобуска станица откако пристигнале со возило.

„Офицер за безбедност и цивил на местото на настанот веднаш реагирале, возвратиле на оган и ги неутрализирале напаѓачите“, се вели во соопштението.

Израел уби повеќе од 64.000 Палестинци, повеќето од нив цивили, во војната против Газа.

Крајнодесничарската влада на Нетанјаху, исто така, планира да го зголеми бројот на нелегални еврејски населби во окупираниот Западен Брег, ефикасно поткопувајќи ја перспективата за идна палестинска држава.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us