Американскиот претседател Доналд Трамп изјави во понеделник дека „во одреден момент“ повторно ќе седне на средба со севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун по нивните историски средби за време на неговиот прв мандат.

Трамп им рече на новинарите во Овалната соба дека со нетрпение очекува уште една потенцијална средба со севернокорејскиот лидер, само неколку минути пред да биде домаќин на новиот јужнокорејски претседател Ли Џае Мјунг во Белата куќа.

„Имам многу добри односи со Ким Џонг Ун, Северна Кореја“, рече тој. „Всушност, еден ден ќе го видам. Се радувам на средбата. Беше многу добар со мене. Имавме две средби, два самити. Се сложувавме одлично. Го познавам подобро од тебе. Го познавам подобро од кој било друг, речиси освен од неговата сестра“, рече Трамп.

Трамп и Ким се сретнаа три пати за време на неговиот прв мандат, вклучително и средба во 2019 година што се одржа во силно милитаризираната гранична област што ги разделува Кореите, позната како демилитаризирана зона. За време на посетата, Трамп накратко влезе во Северна Кореја, што беше прв пат американски претседател да стапне на севернокорејска почва.

Трамп ја искажа својата желба повторно да се сретне со Ким неколку часа откако објави објава на социјалните мрежи во која ја доведува во прашање внатрешната стабилност на Јужна Кореја пред средбата со Ли во Белата куќа.

„ШТО СЕ СЛУЧУВА ВО ЈУЖНА КОРЕЈА? Изгледа како чистка или револуција“, напиша Трамп на американската компанија за социјални медиуми Truth Social, чиј сопственик е. „Не можеме да го имаме тоа и да работиме таму“.

Канцеларијата на претседателот на Јужна Кореја соопшти дека ја проверува ситуацијата по коментарите на Трамп, според новинската агенција Јонхап.

Трамп им рече на новинарите во Овалната соба дека „слушнал“ дека имало, како што ги нарече, „многу злобни напади врз цркви од страна на новата влада во Јужна Кореја, дека тие дури влегле и во нашата воена база и добиле информации“.