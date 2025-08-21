Украинскиот претседател Владимир Зеленски денес ја наведе Туркије како една од трите можни земји за тет-а-тет средба со рускиот претседател Владимир Путин.

Претходно беше наведена Швајцарија како предлог каде Путин ќе може да отпатува со имунитет без да биде активиран налогот од Меѓународниот суд на правдата, а се споменува и Австрија како земја домаќин на мировните преговори.

„Сметаме дека е фер, а Европејците го нагласија тоа, средбата да се одржи во неутрална Европа. Бидејќи има војна во Украина и на европскиот континент. Реков дека се согласуваме. Швајцарија, Австрија - се согласуваме“, истакна Зеленски.