Украинскиот претседател Владимир Зеленски денес ја наведе Туркије како една од трите можни земји за тет-а-тет средба со рускиот претседател Владимир Путин.
Претходно беше наведена Швајцарија како предлог каде Путин ќе може да отпатува со имунитет без да биде активиран налогот од Меѓународниот суд на правдата, а се споменува и Австрија како земја домаќин на мировните преговори.
„Сметаме дека е фер, а Европејците го нагласија тоа, средбата да се одржи во неутрална Европа. Бидејќи има војна во Украина и на европскиот континент. Реков дека се согласуваме. Швајцарија, Австрија - се согласуваме“, истакна Зеленски.
Зеленски, исто така, ја спомена и Туркије како потенцијално место за преговорите, наведувајќи дека таа е НАТО земја и е „дел од Европа“.
Тој посочи дека средбата „без никакви посебни услови, исто така, е проактивна акција од украинската страна“, отфрлајќи ја Москва како можно место за средба, а за Будимпешта рече дека „денес е предизвикувачка“ поради ставот на Унгарија за војната.