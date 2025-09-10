Српскиот претседател Александар Вучиќ вчера изјави дека Србија има многу поголеми проблеми од претставниците на опозицијата кои побараа санкции во Стразбур Тоа според Вучиќ се Косово и создавањето воени сојузи во регионот, за кои како што рече не добива никаков одговор од ЕУ и НАТО.

„По Тирана, Приштина и Загреб, беше создаден сојузот Загреб-Љубљана, кој не беше создаден поради воено неутралната Австрија, туку поради Србија“, изјави Вучиќ во телевизиско интервју.

Тој додаде дека отворено се очекува и влезот на Бугарија во овие сојузи.

„Не добиваме одговор на секое прашање што ќе му го поставиме на некого во НАТО и Европа за тоа зошто го прават ова“, потсети тој.

Тој, исто така, истакна дека ситуацијата во босанскиот ентитет Република Српска „станува уште покомплицирана и воопшто нема да биде едноставна“.

„Целиот товар на овие проблеми паѓа врз Србија“, изјави Вучиќ.

Во врска со скандирањето „Убиј Србин“ на претходниот фудбалски натпревар Хрватска-Црна Гора, Вучиќ се потсети на концертот на Томпсон на кој беше повторено „За татковината спремни“.