Вучиќ: Косово и воените сојузи во регионот се поголем проблем за Србија од опозицијата
По Тирана, Приштина и Загреб, беше создаден сојузот Загреб-Љубљана, кој не беше создаден поради воено неутралната Австрија, туку поради Србија“, изјави Вучиќ во телевизиско интервју
10 септември 2025

Српскиот претседател Александар Вучиќ вчера изјави дека Србија има многу поголеми проблеми од претставниците на опозицијата кои побараа санкции во Стразбур Тоа според Вучиќ се Косово и создавањето воени сојузи во регионот, за кои како што рече не добива никаков одговор од ЕУ и НАТО.

„По Тирана, Приштина и Загреб, беше создаден сојузот Загреб-Љубљана, кој не беше создаден поради воено неутралната Австрија, туку поради Србија“, изјави Вучиќ во телевизиско интервју.

Тој додаде дека отворено се очекува и влезот на Бугарија во овие сојузи.

„Не добиваме одговор на секое прашање што ќе му го поставиме на некого во НАТО и Европа за тоа зошто го прават ова“, потсети тој.

Тој, исто така, истакна дека ситуацијата во босанскиот ентитет Република Српска „станува уште покомплицирана и воопшто нема да биде едноставна“.

„Целиот товар на овие проблеми паѓа врз Србија“, изјави Вучиќ.

Во врска со скандирањето „Убиј Србин“ на претходниот фудбалски натпревар Хрватска-Црна Гора, Вучиќ се потсети на концертот на Томпсон на кој беше повторено „За татковината спремни“.

„Оттаму до „Убиј Србин“ нема ограничување“, рече тој.

Додаде дека Србија речиси научила дека во „демократска Европа“ е дозволено да се каже „Убиј Србин“, но дека може да се замисли како би реагирала Европа ако нешто слично се случи во Србија.

Тој го критикуваше црногорскиот претседател Јаков Милатовиќ што не го напуштил стадионот Максимир по ваквите скандирања.

Тој, исто така, изјави дека е во тек „општа потрага по Србија од страна на сите оние кои се обединети во борбата против Србија“.

„Тие не сакаат силна и успешна Србија. Сите нивни медиуми водат кампања против Србија - во Загреб, Сараево, Подгорица, Приштина. Тие не сакаат да видат 125.000 луѓе на улиците на Србија, но кога ќе се соберат 3.000 луѓе, тоа е масовен протест за нив. Но, српскиот народ сè многу добро разбра“, рече Вучиќ.

Зборувајќи за претстојната воена парада, тој рече дека граѓаните ќе видат армија која постигнала сериозен напредок, нешто што никогаш не го замислувале. 10.000 луѓе ќе учествуваат на парадата, а ќе биде изложено и оружје.

