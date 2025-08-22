Американскиот претседател Доналд Трамп им се придружи вчера на полициските и воените сили во патролирањето на улиците на Вашингтон.

Трамп претходно во радио емисијата шоуто на Тод Старнс ги бранеше своите мерки за намалување на криминалот од критичарите.

„Мислам, погледнете, за четири дена во Вашингтон, го намалив криминалот. Се што велат е дека сум диктатор“, рече американскиот претседател.

Изјавите на Трамп дојдоа откако тој прогласи „криминална вонредна состојба“ во Вашингтон во август, ставајќи ја Метрополитенската полиција под федерална контрола и распоредувајќи 800 членови на Националната гарда на улиците.