Трамп патролираше заедно со полицијата и војската во Вашингтон
Ваквиот потег следеше откако тој прогласи „криминална вонредна состојба“ во Вашингтон во август, ставајќи ја Метрополитенската полиција под федерална контрола и распоредувајќи 800 членови на Националната гарда на улиците.
Trump / REUTERS
пред 14 часа

Американскиот претседател Доналд Трамп им се придружи вчера на полициските и воените сили во патролирањето на улиците на Вашингтон.

Трамп претходно во радио емисијата шоуто на Тод Старнс ги бранеше своите мерки за намалување на криминалот од критичарите.

„Мислам, погледнете, за четири дена во Вашингтон, го намалив криминалот. Се што велат е дека сум диктатор“, рече американскиот претседател.

Изјавите на Трамп дојдоа откако тој прогласи „криминална вонредна состојба“ во Вашингтон во август, ставајќи ја Метрополитенската полиција под федерална контрола и распоредувајќи 800 членови на Националната гарда на улиците.

Федералните власти уапсија 550 лица од почетокот на операцијата на 7 август, тврдејќи дека има значително намалување на насилниот криминал и грабежите.

Операцијата, исто така, отстрани десетици кампови за бездомници низ главниот град.

Критичарите протестираа против федералната интервенција, скандирајќи „Слобода за Вашингтон“ за време на посетите на административните службеници на распоредените војници.

