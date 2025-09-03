Привремените сили на Обединетите нации во Либан (УНИФИЛ) објавија дека израелски беспилотни летала фрлиле четири гранати во близина на мировниците кои работеле на расчистување на патиштата од барикадите што го попречуваат пристапот до позициите на ОН.
„Ова е еден од најсериозните напади врз персоналот и средствата на УНИФИЛ од договорот за прекин на непријателствата минатиот ноември“, соопшти денес УНИФИЛ.
Една граната паднала на 20 метри, а три паднале на околу 100 метри од персоналот и возилата на ОН, според соопштението, пренесува Ројтерс.
УНИФИЛ објави дека израелската армија била однапред информирана за работата на мировниците за расчистување на патиштата во таа област, југоисточно од селото Марвахин.
Минатата недела, Советот за безбедност на Обединетите нации едногласно ја продолжи мировната мисија во Либан до крајот на 2026 година, по што ќе започне едногодишно повлекување.
Основана во 1978 година, мировната мисија УНИФИЛ патролира по јужната граница на Либан со Израел.