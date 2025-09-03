ПОЛИТИКА
1 мин читање
УНИФИЛ: Израел фрли четири гранати во близина на позицијата на ОН во Либан
УНИФИЛ објави дека израелската армија била однапред информирана за работата на мировниците за расчистување на патиштата во таа област, југоисточно од селото Марвахин
УНИФИЛ: Израел фрли четири гранати во близина на позицијата на ОН во Либан
Ова е еден од најсериозните напади врз персоналот и средствата на УНИФИЛ од договорот за прекин на непријателствата минатиот ноември / Reuters
3 септември 2025

Привремените сили на Обединетите нации во Либан (УНИФИЛ) објавија дека израелски беспилотни летала фрлиле четири гранати во близина на мировниците кои работеле на расчистување на патиштата од барикадите што го попречуваат пристапот до позициите на ОН.

„Ова е еден од најсериозните напади врз персоналот и средствата на УНИФИЛ од договорот за прекин на непријателствата минатиот ноември“, соопшти денес УНИФИЛ.

Една граната паднала на 20 метри, а три паднале на околу 100 метри од персоналот и возилата на ОН, според соопштението, пренесува Ројтерс.

Препорачано

УНИФИЛ објави дека израелската армија била однапред информирана за работата на мировниците за расчистување на патиштата во таа област, југоисточно од селото Марвахин.

Минатата недела, Советот за безбедност на Обединетите нации едногласно ја продолжи мировната мисија во Либан до крајот на 2026 година, по што ќе започне едногодишно повлекување.

Основана во 1978 година, мировната мисија УНИФИЛ патролира по јужната граница на Либан со Израел.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us