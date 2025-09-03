Привремените сили на Обединетите нации во Либан (УНИФИЛ) објавија дека израелски беспилотни летала фрлиле четири гранати во близина на мировниците кои работеле на расчистување на патиштата од барикадите што го попречуваат пристапот до позициите на ОН.

„Ова е еден од најсериозните напади врз персоналот и средствата на УНИФИЛ од договорот за прекин на непријателствата минатиот ноември“, соопшти денес УНИФИЛ.

Една граната паднала на 20 метри, а три паднале на околу 100 метри од персоналот и возилата на ОН, според соопштението, пренесува Ројтерс.