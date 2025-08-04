Турската Црвена полумесечина објави дека во понеделник, 165 камиони што носат приближно 3.000 тони помош во храна за гладните жители на Газа почнаа да влегуваат во регионот преку граничниот премин Рафах.

Помошта содржи доволно храна за да ги задоволи месечните потреби за исхрана на 50.000 луѓе.

И покрај тековните предизвици, тимовите на Турската Црвена полумесечина, во соработка со Египетската Црвена полумесечина, работат на тоа да се обезбеди што е можно поскоро доставување на помошта до оние на кои им е потребна во Газа.

И покрај постојаните меѓународни апели, Израел одржува строги ограничувања на бројот на камиони со помош дозволени во Газа, далеку под дневниот минимум од 500 камиони потребни за справување со продлабочената хуманитарна криза.