ВОЈНА ВО ГАЗА
Турската Црвена полумесечина испрати 165 камиони со помош во храна во Газа преку преминот Рафах
И покрај тековните предизвици, тимовите на Турската Црвена полумесечина, во соработка со Египетската Црвена полумесечина, работат на тоа да се обезбеди што е можно поскоро доставување на помошта до оние на кои им е потребна во Газа
Камионите носат 3.000 тони помош што содржат доволно храна за да ги задоволи месечните потреби за исхрана на 50.000 луѓе / AA
4 август 2025

Турската Црвена полумесечина објави дека во понеделник, 165 камиони што носат приближно 3.000 тони помош во храна за гладните жители на Газа почнаа да влегуваат во регионот преку граничниот премин Рафах.

Помошта содржи доволно храна за да ги задоволи месечните потреби за исхрана на 50.000 луѓе.

И покрај тековните предизвици, тимовите на Турската Црвена полумесечина, во соработка со Египетската Црвена полумесечина, работат на тоа да се обезбеди што е можно поскоро доставување на помошта до оние на кои им е потребна во Газа.

И покрај постојаните меѓународни апели, Израел одржува строги ограничувања на бројот на камиони со помош дозволени во Газа, далеку под дневниот минимум од 500 камиони потребни за справување со продлабочената хуманитарна криза.

Влошените услови доведоа до зголемување на смртните случаи поврзани со глад, особено кај децата и постарите лица, соопштија здравствените власти во Газа.

Израел продолжи да наметнува систематска политика на гладување врз приближно 2,4 милиони Палестинци во Газа, затворајќи ги сите премини за пратките со помош, кои се заглавени на границата од 2 март. Блокадата ја турна енклавата во глад.

Отфрлајќи ги меѓународните повици за прекин на огнот, израелската војска спроведува брутални напади врз Газа од 7 октомври 2023 година, при што загинаа повеќе од 60.800 Палестинци, претежно жени и деца.

Во ноември минатата година, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и поранешниот министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.

