25 август 2025
Кина го демантираше медиумскиот извештај на „Ди Велт“ во кој се тврдеше дека Пекинг е подготвен да испрати војници во Украина како дел од евентуална мировна мисија.
„Релевантниот извештај не е вистинит, ставот на Кина за украинската криза е конзистентен и јасен“, изјави портпаролот на Министерството за надворешни работи, Гуо Џиакун, на прес-конференција во Пекинг.
Неговите забелешки дојдоа како одговор на извештајот на германскиот весник „Ди Велт“, во кој се тврди дека дипломати од земјите на ЕУ изјавиле дека Кина е подготвена да учествува во евентуални меѓународни мировни сили во Украина.