Кина го демантираше медиумскиот извештај на „Ди Велт“ во кој се тврдеше дека Пекинг е подготвен да испрати војници во Украина како дел од евентуална мировна мисија.

„Релевантниот извештај не е вистинит, ставот на Кина за украинската криза е конзистентен и јасен“, изјави портпаролот на Министерството за надворешни работи, Гуо Џиакун, на прес-конференција во Пекинг.