Јапонија и Германија денеска се согласија да ја зајакнат билатералната безбедносна соработка.
Ова беше дискутирано за време на нивниот прв „стратешки дијалог“ во Токио, кој го копретседаваа јапонскиот министер за надворешни работи Такеши Иваја и неговиот германски колега Јохан Вадефул, кој е во тридневна посета на Јапонија.
Иваја рече дека меѓународниот поредок „се соочува со сериозни предизвици“ и дека потребата за соработка меѓу Јапонија и Германија „се зголемува“, според соопштението издадено од јапонското Министерство за надворешни работи.
Двете страни презедоа неколку чекори за зајакнување на безбедносната соработка, а билатерален договор за „набавка и вкрстено сервисирање“ стапи на сила минатата година во јули, што ќе олесни заеднички вежби меѓу Јапонските сили за самоодбрана и германската војска.
„Јапонија е посебен партнер во Азија кој ги дели истите вредности и принципи“, му рече Вадефул на Иваја, додавајќи дека Германија има намера „понатамошно продлабочување на соработката“.
„Евроатлантскиот и индо-пацифичкиот регион стануваат сè повеќе неразделни“, рече највисокиот јапонски дипломат, поздравувајќи го континуираниот ангажман на Германија во регионот преку распоредување средства и други напори.
Јапонија и Германија, кои воспоставија дипломатски врски во 1861 година, се членки на групите Г7 и Г20, меѓу другите мултилатерални форуми. Трговскиот обем меѓу двете земји порасна на над 47 милијарди долари во последните години.
„Двајцата министри се согласија за зајакнување на дијалогот поврзан со безбедноста… зајакнување на соработката во сајбер-доменот за понатамошно материјализирање на билатералната соработка во областа на безбедноста“, се додава во соопштението.
Се вели дека двајцата министри за надворешни работи разменија мислења за ситуацијата во Украина и се согласија да продолжат да „работат во тесна координација за да постигнат праведен и траен мир“.
Тие разменија мислења за ситуациите во поширокиот Азиско-пацифички регион, вклучувајќи ги политиките кон Северна Кореја, како и ситуациите на Блискиот Исток и Африка.
Подоцна, обраќајќи се на заедничка прес-конференција со Иваја, Вадефул рече: „Имаме заеднички безбедносни интереси (со Јапонија) во Индо-Тихоокеанскиот регион, особено во однос на Тајванскиот теснец во Јужното и Источното Кинеско Море. Напнатата ситуација таму нè загрижува сите. Кина постојано се заканува, повеќе или помалку отворено, еднострано да го промени статус квото и да ги помести границите во своја корист“.