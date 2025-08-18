Јапонија и Германија денеска се согласија да ја зајакнат билатералната безбедносна соработка.

Ова беше дискутирано за време на нивниот прв „стратешки дијалог“ во Токио, кој го копретседаваа јапонскиот министер за надворешни работи Такеши Иваја и неговиот германски колега Јохан Вадефул, кој е во тридневна посета на Јапонија.

Иваја рече дека меѓународниот поредок „се соочува со сериозни предизвици“ и дека потребата за соработка меѓу Јапонија и Германија „се зголемува“, според соопштението издадено од јапонското Министерство за надворешни работи.

Двете страни презедоа неколку чекори за зајакнување на безбедносната соработка, а билатерален договор за „набавка и вкрстено сервисирање“ стапи на сила минатата година во јули, што ќе олесни заеднички вежби меѓу Јапонските сили за самоодбрана и германската војска.

„Јапонија е посебен партнер во Азија кој ги дели истите вредности и принципи“, му рече Вадефул на Иваја, додавајќи дека Германија има намера „понатамошно продлабочување на соработката“.

„Евроатлантскиот и индо-пацифичкиот регион стануваат сè повеќе неразделни“, рече највисокиот јапонски дипломат, поздравувајќи го континуираниот ангажман на Германија во регионот преку распоредување средства и други напори.