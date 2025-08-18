Палестинската група Хамас го прифатила новиот предлог за прекин на огнот и ослободување на заложниците, кој вчера бил презентиран од меѓународните медијатори, јавува Ал Џезира, повикувајќи се на извор од Хамас.

Веста за прифаќање на договорот ја пренесе и Ројтерс.

Станува збор за ревидирана верзија на претходниот предлог од Хамас, изјави изворот.

Порано денес, каналот Ал Арабија објави, повикувајќи се на добро информиран извор, дека Хамас го доставил својот одговор до медијаторите, „потврдувајќи дека Хамас и фракциите се согласиле на нов предлог за прекин на огнот без да бараат никакви измени“.

Палестински функционер изјави дека медијаторите предложиле почетно 60-дневно примирје и ослободување на двајца заложници.