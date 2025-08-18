ВОЈНА ВО ГАЗА
1 мин читање
Медиуми: Хамас се согласил на новиот предлог за прекин на огнот во Газа
Каналот Ал Арабија објави, повикувајќи се на добро информиран извор, дека Хамас го доставил својот одговор до медијаторите, „потврдувајќи дека Хамас и фракциите се согласиле на нов предлог за прекин на огнот без да бараат никакви измени„
Медиуми: Хамас се согласил на новиот предлог за прекин на огнот во Газа
Најновиот предлог за прекин на огнот во Газа, договорен од палестинската група Хамас, вклучува суспензија на воените операции во траење од 60 дена / AP
18 август 2025

Палестинската група Хамас го прифатила новиот предлог за прекин на огнот и ослободување на заложниците, кој вчера бил презентиран од меѓународните медијатори, јавува Ал Џезира, повикувајќи се на извор од Хамас.

Веста за прифаќање на договорот ја пренесе и Ројтерс.

Станува збор за ревидирана верзија на претходниот предлог од Хамас, изјави изворот.

Порано денес, каналот Ал Арабија објави, повикувајќи се на добро информиран извор, дека Хамас го доставил својот одговор до медијаторите, „потврдувајќи дека Хамас и фракциите се согласиле на нов предлог за прекин на огнот без да бараат никакви измени“.

Палестински функционер изјави дека медијаторите предложиле почетно 60-дневно примирје и ослободување на двајца заложници.

Препорачано

Периодот на суспензија би вклучувал размена на палестински затвореници во замена за ослободување на половина од израелските заложници што се држат во Газа, изјави, пак, египетски официјален извор за Ројтерс во понеделник.

Според саудискиот телевизиски канал, новиот предлог претставува компромис помеѓу целосен крај на војната и привремено примирје.

Планот вклучува ослободување на заложниците, како и постепено повлекување на израелската армија (ИДФ) од Газа.

Засега нема официјална потврда од израелска страна, додека меѓународните посредници од Катар и Египет продолжуваат со интензивните преговори за постигнување конечен договор.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us