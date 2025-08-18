Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека украинскиот претседател Володимир Зеленски би можел да ја заврши војната со Русија „речиси веднаш“ ако така одлучи шред денешниот состанок во Вашингтон.

„Претседателот Зеленски на Украина може да ја заврши војната со Русија речиси веднаш, ако сака или може да ја продолжи борбата. Се сеќавате како започна. Нема одмазда кон Обама за Крим и нема приклучување на Украина кон НАТО. Некои работи никогаш не се менуваат!!! “, напиша вчера Трамп на платформата за социјални медиуми Truth Social.

„Се сеќавате како започна. Нема одмазда кон (поранешниот претседател Барак) Обама за Крим (пред 12 години, без ниту еден испукан куршум!), и нема приклучување на Украина кон НАТО. Некои работи никогаш не се менуваат!!!“, додаде тој.

Зеленски денеска ќе се сретне со Трамп во Белата куќа за да разговара за предлозите за завршување на војната. Група високи европски лидери и шефот на НАТО ќе отпатуваат во Вашингтон за да се приклучат на разговорите.