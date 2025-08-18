СВЕТ
Трамп: Ако така одлучи, Зеленски може веднаш да ја заврши војната со Русија
Зеленски денеска ќе се сретне со Трамп во Белата куќа за да разговара за предлозите за завршување на војната. Група високи европски лидери и шефот на НАТО ќе отпатуваат во Вашингтон за да се приклучат на разговорите.
18 август 2025

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека украинскиот претседател Володимир Зеленски би можел да ја заврши војната со Русија „речиси веднаш“ ако така одлучи шред денешниот состанок во Вашингтон.

„Претседателот Зеленски на Украина може да ја заврши војната со Русија речиси веднаш, ако сака или може да ја продолжи борбата. Се сеќавате како започна. Нема одмазда кон Обама за Крим и нема приклучување на Украина кон НАТО. Некои работи никогаш не се менуваат!!! “, напиша вчера Трамп на платформата за социјални медиуми Truth Social.

„Се сеќавате како започна. Нема одмазда кон (поранешниот претседател Барак) Обама за Крим (пред 12 години, без ниту еден испукан куршум!), и нема приклучување на Украина кон НАТО. Некои работи никогаш не се менуваат!!!“, додаде тој.

Зеленски денеска ќе се сретне со Трамп во Белата куќа за да разговара за предлозите за завршување на војната. Група високи европски лидери и шефот на НАТО ќе отпатуваат во Вашингтон за да се приклучат на разговорите.

Трамп претходно ги критикуваше медиумските извештаи во кои се тврди дека претрпел „голем пораз“ дозволувајќи му на рускиот претседател Владимир Путин да одржи голем самит во Соединетите Држави.

Трамп и Путин одржаа тричасовен состанок зад затворени врати во петокот во Анкориџ, Алјаска, а Путин рече дека постигнале „разбирање“.

По самитот, Трамп изјави за Фокс њуз дека се договорени главните точки, а останале само помали прашања.

