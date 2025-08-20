Израелската армија ќе повика 60.000 војници од резервниот состав за борбите во градот Газа според планот за окупација, објавија локалните медиуми.

Одлуката на армијата дојде откако министерот за одбрана Израел Кац го одобри планот за окупација на градот Газа, соопшти денес израелскиот јавен сервис КАН.

Рокот на редовните трупи што дејствуваат во Појасот Газа, исто така, ќе биде продолжен.

Според радиото на израелската армија, бројот на резервисти во армијата ќе се зголеми на вкупно 130.000 како подготовка за „продолжена операција што ќе трае неколку месеци“ до средината на 2026 година.