Израелската армија ќе повика 60.000 војници од резервниот состав за борбите во градот Газа според планот за окупација, објавија локалните медиуми.
Одлуката на армијата дојде откако министерот за одбрана Израел Кац го одобри планот за окупација на градот Газа, соопшти денес израелскиот јавен сервис КАН.
Рокот на редовните трупи што дејствуваат во Појасот Газа, исто така, ќе биде продолжен.
Според радиото на израелската армија, бројот на резервисти во армијата ќе се зголеми на вкупно 130.000 како подготовка за „продолжена операција што ќе трае неколку месеци“ до средината на 2026 година.
„Канал 12“ вчера објави дека војската веќе издала наредби за итна регрутација, познати како „Наредба 8“.
Мобилизацијата на војниците ќе започне на 2 септември, а за планот за окупација ќе се дискутира во Кабинетот во наредните денови, објави дневниот весник „Једиот ахронот“.
На 8 август, израелскиот Кабинет го одобри планот на премиерот Бенјамин Нетанјаху за постепено повторно окупирање на Појасот Газа, почнувајќи од градот Газа.
Планот наиде на меѓународен бран критики и осуда.