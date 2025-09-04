ПОЛИТИКА
Зеленски: Крајот на војната во Украина веројатно според корејското сценарио
Според украинскиот претседател, Коалицијата на подготвените, иницијатива за создавање група земји подготвени да му обезбедат воена поддршка на Киев, во моментов изгледа „теоретска“
Заканата од Северна Кореја е непропорционална на руската, а безбедносните гаранции за Јужна Кореја се многу повисоки, вели тој / AP
4 септември 2025

Украинскиот претседател Володимир Зеленски изјави дека крајот на војната во таа земја е можен според „корејското сценарио“, но дека тоа не ѝ одговара на Украина од гледна точка на безбедносните гаранции.

„Јужна Кореја е пример за триумф на вредностите. Нејзиниот развој не е соодветен на развојот на Северна Кореја, каде што имаше вистински економски и цивилизациски пад. Јужна Кореја направи скок напред во цивилизациски, технолошки и економски поглед бидејќи го негува хуманизмот“, тврди Зеленски.

Според него, крајот на војната според „корејското сценарио“ е веројатен за Украина, но заканата од Северна Кореја е несразмерна на руската, а нивото на безбедносни гаранции за Јужна Кореја е многу повисоко, пренесува Укринформ.

„Сè е можно, но мора да се каже дека Јужна Кореја има голем сојузник - Соединетите Американски Држави. И, верувајте ми, тие имаат многу системи за воздушна одбрана кои ја гарантираат нивната безбедност“, рече Зеленски.

Тој истакна дека Украина се стреми да добие сигурни безбедносни гаранции, како што се системите „Патриот“ што ги има Јужна Кореја, истакнувајќи дека руската закана за Украина е до десет пати поголема од севернокорејската закана за Јужна Кореја.

„Идентична репродукција на јужнокорејскиот модел веројатно нема да ѝ одговара на Украина од безбедносна гледна точка“, рече Зеленски, додавајќи дека го почитува економскиот модел на земјата.

Според украинскиот претседател, „Коалицијата на подготвените“, иницијатива за создавање група земји подготвени да му обезбедат воена поддршка на Киев, во моментов изгледа „теоретска“.

