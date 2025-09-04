Украинскиот претседател Володимир Зеленски изјави дека крајот на војната во таа земја е можен според „корејското сценарио“, но дека тоа не ѝ одговара на Украина од гледна точка на безбедносните гаранции.

„Јужна Кореја е пример за триумф на вредностите. Нејзиниот развој не е соодветен на развојот на Северна Кореја, каде што имаше вистински економски и цивилизациски пад. Јужна Кореја направи скок напред во цивилизациски, технолошки и економски поглед бидејќи го негува хуманизмот“, тврди Зеленски.

Според него, крајот на војната според „корејското сценарио“ е веројатен за Украина, но заканата од Северна Кореја е несразмерна на руската, а нивото на безбедносни гаранции за Јужна Кореја е многу повисоко, пренесува Укринформ.

„Сè е можно, но мора да се каже дека Јужна Кореја има голем сојузник - Соединетите Американски Држави. И, верувајте ми, тие имаат многу системи за воздушна одбрана кои ја гарантираат нивната безбедност“, рече Зеленски.