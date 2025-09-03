Францускиот претседател Емануел Макрон денес изјави дека никаква офанзива, обид за анексија или присилно преместување на населението нема да го запре меѓународниот процес на признавање на палестинската држава.

„Ниедна офанзивна, обид за анексија или преместување на населението нема да ја запре динамиката што ја започнавме заедно со престолонаследникот, а на која веќе се придружија многу партнери“, рече тој по средбата со саудискиот престолонаследник Мохамед бин Салман, пренесува Фигаро.

Макрон нагласи дека се движат во насока на поширока меѓународна поддршка за палестинската државност, како и дека „многу партнери“ веќе учествуваат во оваа иницијатива.

Покрај тоа, францускиот лидер остро ја критикуваше одлуката на Соединетите Американски Држави да не издаваат визи на палестинските претставници за претстојното Генерално собрание на Обединетите нации.

„Таа одлука е неприфатлива. Повикуваме на нејзино повлекување и да се овозможи претставување на Палестина во согласност со правилата на седиштето на ОН“, рече Макрон.