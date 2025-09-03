ВОЈНА ВО ГАЗА
Макрон: Ниту офанзивата, ниту анексијата нема да го спречат признавањето на Палестина
Францускиот лидер остро ја критикуваше и одлуката на Соединетите Американски Држави да не издаваат визи на палестинските претставници за претстојното Генерално собрание на Обединетите нации
На крајот на јули, Макрон објави дека Франција ќе ја признае палестинската држава во септември, на претстојната сесија на Генералното собрание на ОН / Reuters
3 септември 2025

Францускиот претседател Емануел Макрон денес изјави дека никаква офанзива, обид за анексија или присилно преместување на населението нема да го запре меѓународниот процес на признавање на палестинската држава.

„Ниедна офанзивна, обид за анексија или преместување на населението нема да ја запре динамиката што ја започнавме заедно со престолонаследникот, а на која веќе се придружија многу партнери“, рече тој по средбата со саудискиот престолонаследник Мохамед бин Салман, пренесува Фигаро.

Макрон нагласи дека се движат во насока на поширока меѓународна поддршка за палестинската државност, како и дека „многу партнери“ веќе учествуваат во оваа иницијатива.

Покрај тоа, францускиот лидер остро ја критикуваше одлуката на Соединетите Американски Држави да не издаваат визи на палестинските претставници за претстојното Генерално собрание на Обединетите нации.

„Таа одлука е неприфатлива. Повикуваме на нејзино повлекување и да се овозможи претставување на Палестина во согласност со правилата на седиштето на ОН“, рече Макрон.

На крајот на јули, Макрон објави дека Франција ќе ја признае палестинската држава во септември 2025 година, на претстојната сесија на Генералното собрание на Обединетите нации.

Израелскиот министер за надворешни работи Гидеон Сар го критикуваше францускиот претседател Макрон откако тој ја повтори својата поддршка за признавање на палестинска држава, нарекувајќи ги неговите постапки „опасни“.

„Макрон се обидува да се меша во конфликт во кој тој не е страна, на начин што е надвор од допирот со реалноста на теренот по 7 октомври“, рече Сар во објава на социјалната мрежа X.

Сар додаде дека постапките на Макрон ја поткопуваат стабилноста и го влечат меѓународниот систем кон еднострани чекори.

„Неговите постапки се опасни. Тие нема да донесат мир ниту безбедност“, нагласи Сар.

