Хрватскиот претседател Зоран Милановиќ денес постави јавно прашање зошто израелскиот министер за надворешни работи бил поканет во Загреб и зошто претседателот на Парламентот, премиерот и министерот за надворешни работи се сретнале со него.

„Во време кога израелската влада и армијата го протеруваат целото население од градот Газа и најавуваат напад врз тој град од еден милион жители, средбата со член на истата таа влада всушност е поддршка за израелската политика на насилство, етничко чистење и воени злосторства“, рече Милановиќ на својот официјален профил на Фејсбук.

Наместо, како што вели, да го започне процесот на признавање на палестинската држава како прв чекор во постигнувањето решение со две држави и траен мир на Блискиот Исток, Владата на Хрватска ги поддржува функционерите на израелската влада, кои недвосмислено стојат зад политиката на војна и насилство.