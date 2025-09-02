На 82. Меѓународен филмски фестивал во Венеција се одржа проекција на филмот „Машината за кршење“ во режија на Бени Сафди, а церемонијата на црвениот тепих беше обележана со пораки за поддршка за Газа.

Пред проекцијата, гостин на црвениот тепих покажа транспарент на кој пишуваше „Сите ние сме публика на геноцидот“ во знак на солидарност со Газа.

Актерите Двејн Џонсон и Емили Блант, заедно со поранешниот борач Марк Кер, режисерот Сафди и продуцентот Дејвид Коплан, прошетаа по црвениот тепих и позираа за фотографите.

Израел уби над 63.500 Палестинци во Газа од октомври 2023 година. Воена кампања ја опустоши енклавата, која се соочува со глад.