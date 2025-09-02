ВОЈНА ВО ГАЗА
Пораки за солидарност со Газа од црвениот тепих на Филмскиот фестивал во Венеција
Пред проекцијата, гостин на црвениот тепих покажа транспарент на кој пишуваше „Сите ние сме публика на геноцидот“ како знак на солидарност со Газа
На 82. Меѓународен филмски фестивал во Венеција се одржа проекција на филмот „Машината за кршење“ во режија на Бени Сафди / AA
2 септември 2025

На 82. Меѓународен филмски фестивал во Венеција се одржа проекција на филмот „Машината за кршење“ во режија на Бени Сафди, а церемонијата на црвениот тепих беше обележана со пораки за поддршка за Газа.

Пред проекцијата, гостин на црвениот тепих покажа транспарент на кој пишуваше „Сите ние сме публика на геноцидот“ во знак на солидарност со Газа.

Актерите Двејн Џонсон и Емили Блант, заедно со поранешниот борач Марк Кер, режисерот Сафди и продуцентот Дејвид Коплан, прошетаа по црвениот тепих и позираа за фотографите.

Израел уби над 63.500 Палестинци во Газа од октомври 2023 година. Воена кампања ја опустоши енклавата, која се соочува со глад.

Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и поранешниот министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.

Израел, исто така, се соочува со обвинение за геноцид во Меѓународниот суд на правдата поради војната против енклавата.


