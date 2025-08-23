Звукот на турската иновација на небото не може да го промашите. Турската одбранбена индустрија ја гради својата воена моќ, а притоа го привлекува глобалното внимание. Пред речиси 20 години, одбранбениот сектор на Туркије главно се бавеше со склопување на странско лиценцирано оружје, извезувајќи помалку од 200 милиони долари годишно.

Денес?

Туркије извезува дронови низ целиот свет, лансира свои комуникациски сателити, гради свои воени бродови и дизајнира напредни борбени авиони од петтата генерација.

Јас сум Христијан Станоевиќ, а вие го слуштате БалканКаст подкастот на TRT Global. Во оваа епизода, го истражуваме извонредниот подем на одбранбената индустрија на преку клучните настани на Меѓународниот саем за одбранбена индустрија (ИДЕФ 2025 година) во Истанбул.

Како се случи оваа трансформација и кои се играчите зад овој метеорскиот подем?

Со децении, Туркије беше во голема мера зависна од увоз на странско оружје. Промената за која многу се говори се изнедри од стратешка национална визија за намалување на оваа зависност, особено по неколку ембарга за оружје и блокиран извоз уште од 1970-тите години. Резултатот е домашен состав на воздушни, копнени, морски, ракетни и електронски системи кои сега се конкурентни на светската сцена. И стратегијата очигледно функционира. Земјата сега е рангирана меѓу водечките светски извозници на оружје, со производи што се продаваат во над сто земји, вклучувајќи ги и членки на НАТО.

На почетокот на 2000-тите години, годишниот извоз на одбрана на Туркије беше помал од 200 милиони долари. Но, приказната се менуваше чекор по чекор. До 2019 година, извозот веќе надмина 3 милијарди долари. И тогаш започна вистинскиот пораст.

Во 2022 година, извозот достигна 4,4 милијарди долари. Потоа, во 2023 година, Туркије постави нов ритам со продажба од 5,5 милијарди долари, како резултат на глобалната побарувачка за нејзините напредни дронови, паметна муниција и оклопни возила.

Но, најголемиот пораст се случи во 2024 година, кога индустријата ги привлече вниманието на медиумите со извоз од речиси 7,2 милијарди долари - неверојатен скок од 30% за една година!

Турскиот министер за трговија, Омер Болат, изјави дека се очекува извозот лесно да надмине 8 милијарди долари во 2025 година.

Туркије е водечки пример

„Туркије е водечки пример. Тие навистина инвестираат во многу иновации, технологија, беспилотни летала, контра-дронови, ласерска технологија. Тоа е неверојатно. И затоа сум тука, најтопло да ги пренесам моите поздрави и да го потенцирам фактот дека Туркије е многу сигурен партнер, многу важен партнер на НАТО. А на билатерално ниво, имаме заеднички вежби и заедно соработуваме, но тоа се уште не е доволно“, рече Тео Франкен министер за одбрана на Белгија на ИДЕФ 2025 и изрази силна желба за поголема соработка со Туркије.

Надвор од Европа, портфолиото на Туркије во областа на одбранбената трговија брзо се рашири. Водечките приматели на турскиот извоз на оружје се Обединетите Арапски Емирати, Катар и Пакистан. Саудиска Арабија, исто така, станува еден од главните клиенти.

Присуството во Африка е во пораст, со борбени хеликоптери испорачани на Нигерија и беспилотни летала „Бајрактар“, системи за надзор, оклопни возила и воена обука и поддршка обезбедена на земји како Нигер, Етиопија, Сомалија, Буркина Фасо и Того, меѓу другите. Туркије сега е еден од петте најголеми добавувачи на оружје во Субсахарска Африка.

Дипломатијата за оружје на Туркије, исто така, прави пробиви во Азија и Пацификот. На ИДЕФ 2025, Индонезија стана првиот меѓународен клиент за новиот борбен авион Каан од петтата генерација, потпишувајќи договор за 48 авиони. Во Малезија, турските бродоградилишта сега градат корвети од класата Ада за својата морнарица. Дури и Латинска Америка станува дел од дипломатијата за оружје на Туркије, со нови одбранбени договори потпишани со Бразил, Ел Салвадор и Боливија.

Овој успех не е случаен. Тој е резултат на долгорочна стратегија и вложување во домашни капацитети – повеќе од 1,5 милијарди долари годишно за истражување и развој.

Според проценките, пазарот на одбранбена индустрија на Туркије ќе достигне речиси 59 милијарди долари до 2035 година. Овој раст донесе и самоодржливост – денес Туркије произведува повеќе од 80 отсто од своите одбранбени потреби, наспроти само 20 отсто пред 20 години. Индустријата опфаќа над 3.500 компании, повеќе од 90.000 вработени, годишен обрт од 20 милијарди долари и управува над 1.300 проекти.

Кои се компаниите зад овој подем?

Прво, го имаме Бајкар, супер-стар производител на дронови, глобално познати по леталата Бајрактар ТБ2, докажани во конфликти низ целиот свет - од Украина, Либија, Карабах и Сирија.

Во Украина, дронот стана симбол на национален отпор, со патриотска песна напишана во негова чест. Само во 2023 година, Бајкар учествуваше со речиси 2 милијарди долари во извозот на Туркије, што ја прави лидер на глобалниот пазар на дронови. Бајкар, исто така, го развива напредниот дрон Акинџи и беспилотното борбено летало со млазен погон, Кизилелма. Бајкар направи голема меѓународна аквизиција и во декември 2024 година го откупи италијански Пиаџо.

Потоа тука е технолошкиот гигант „Аселсан“ - кој произведува радари, системи за електронско војување и комуникации за сите гранки на турската војска.