ВОЈНА ВО ГАЗА
2 мин читање
Десетици илјади демонстранти на Сиднејскиот мост протестираа во знак на поддршка за Палестина
Полицијата го процени бројот на присутни на околу 90.000, иако организаторите тврдат дека имало до 300.000 на маршот, на кој учестуваа и основачот на Викиликс, Џулијан Асанж како и сенаторката од австралиската Зелена партија, Мехрин Фаруки
Десетици илјади демонстранти на Сиднејскиот мост протестираа во знак на поддршка за Палестина
Протестот се одвиваше под силно полициско обезбедување и помина мирно / Reuters
4 август 2025

Илјадници демонстранти кои го поддржуваат палестинскиот народ, вклучувајќи го основачот на Викиликс, Џулијан Асанж, и сенаторката од австралиската Зелена партија, Мехрин Фаруки, учествуваа во неделниот марш преку познатиот мост „Харбор Бриџ“ во Сиднеј, барајќи прекин на огнот во Појасот Газа и итен хуманитарен пристап до опколената енклава.

Протестот „Марш за хуманост“, организиран од Палестинската акциона група во Сиднеј, започна со собирање на демонстрантите во паркот Ланг во центарот на градот, и покрај дождливото време, по што го преминаа мостот, кој беше затворен за сообраќај за настанот.

Иако протестите во поддршка на Палестинците се одржуваат во Сиднеј секоја недела од октомври 2023 година, ова е прв пат да се одржи протест на овој препознатлив австралиски мост.

Организаторите преку социјалните мрежи изјавија дека маршот е „за сите, поединци и организации, кои не можат мирно да ја набљудуваат оваа трагедија“, и дека целта е да се испрати силна порака до светот, Израел, Газа и нивните сопствени власти дека ќе продолжат да се борат за хуманоста.

„Намерното гладување на два милиони жители на Газа е дел од поширок план, постојано најавуван од израелските лидери, за убивање или протерување на целиот палестински народ од Газа. Ова е геноцид“, соопшти Палестинската акциона група.

Полицијата на Нов Јужен Велс издаде две геолокациски предупредувања до демонстрантите, барајќи од нив да го прекинат маршот за „јавна безбедност“.

recommended

Повеќе од илјада полицајци беа распоредени поради страв од прекумерен притисок од толпата.

Додека полицијата го процени бројот на присутни на околу 90.000, организаторите тврдат дека имало до 300.000.

„Имавме она што го очекувавме, величествен израз на човечност, луѓе кои маршираат рамо до рамо против геноцидот и бараат нашата влада да го санкционира Израел“, објавија организаторите по завршувањето на маршот.

„Испративме огромна порака до светот. Денес луѓето проговорија и рекоа: Престанете да ги гладувате децата! Престанете да убивате луѓе кои очајно бараат храна! Запрете го геноцидот! Санкционирајте го Израел! Ослободете ја Палестина!“

Од 7 октомври 2023 година, израелската армија спроведува брутална офанзива врз Газа, за време на која се убиени повеќе од 60.000 Палестинци. Интензивното бомбардирање ја опустоши територијата, го уништи здравствениот систем и предизвика смрт поради глад и жед.


Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us