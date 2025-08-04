Илјадници демонстранти кои го поддржуваат палестинскиот народ, вклучувајќи го основачот на Викиликс, Џулијан Асанж, и сенаторката од австралиската Зелена партија, Мехрин Фаруки, учествуваа во неделниот марш преку познатиот мост „Харбор Бриџ“ во Сиднеј, барајќи прекин на огнот во Појасот Газа и итен хуманитарен пристап до опколената енклава.

Протестот „Марш за хуманост“, организиран од Палестинската акциона група во Сиднеј, започна со собирање на демонстрантите во паркот Ланг во центарот на градот, и покрај дождливото време, по што го преминаа мостот, кој беше затворен за сообраќај за настанот.

Иако протестите во поддршка на Палестинците се одржуваат во Сиднеј секоја недела од октомври 2023 година, ова е прв пат да се одржи протест на овој препознатлив австралиски мост.

Организаторите преку социјалните мрежи изјавија дека маршот е „за сите, поединци и организации, кои не можат мирно да ја набљудуваат оваа трагедија“, и дека целта е да се испрати силна порака до светот, Израел, Газа и нивните сопствени власти дека ќе продолжат да се борат за хуманоста.

„Намерното гладување на два милиони жители на Газа е дел од поширок план, постојано најавуван од израелските лидери, за убивање или протерување на целиот палестински народ од Газа. Ова е геноцид“, соопшти Палестинската акциона група.

Полицијата на Нов Јужен Велс издаде две геолокациски предупредувања до демонстрантите, барајќи од нив да го прекинат маршот за „јавна безбедност“.