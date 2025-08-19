Првата дама на Туркије, Емине Ердоган, се приклучи на NSosyal, или NEXT Sosyal, новолансираната турска платформа за социјални медиуми, а во првата објава напиша порака во која изразува воодушевување и благодарност до креаторите на мрежата.
„Здраво од NSosyal. Воодушевена сум што сум дел од нашата автохтона, национална и независна социјална мрежа и им изразувам најдлабока благодарност на тие што ѝ ја дадоа на нашата нација оваа гордост“, рече таа во својата прва објава.
„Во овој безбеден дигитален свет што ни припаѓа, ние ќе размислуваме, ќе создаваме и ќе ја обликуваме иднината со нашите заеднички вредности. Со NSosyal, ние сме подготвени за сосема ново патување,“ додаде таа.
Нејзиниот запис доаѓа еден ден откако претседателот на Туркије Реџеп Таип Ердоган отвори свој профил на NSosyal.
NSosyal, развиен под водство на Фондацијата Türkiye Technology Team (T3), надмина 1 милион корисници на 16 август и продолжува брзо да расте.
Претставена како „чиста и безбедна“ алтернатива на глобалните платформи, NSosyal брзо се искачи на врвот на маркетите за мобилни апликации, неодамна рангирајќи се како најпопуларна бесплатна апликација во категоријата „социјални медиуми“.
Од нејзиното бета лансирање, платформата брзо се прошири, нудејќи простор за корисниците да споделуваат свои размислувања и содржини за вести, технологија, начин на живот и актуелни настани.
Поддршката од турскиот претседател и првата дама е значаен поттик за NSosyal, зајакнувајќи го настојувањето на Туркије да промовира локално развиени дигитални платформи.