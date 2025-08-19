Првата дама на Туркије, Емине Ердоган, се приклучи на NSosyal, или NEXT Sosyal, новолансираната турска платформа за социјални медиуми, а во првата објава напиша порака во која изразува воодушевување и благодарност до креаторите на мрежата.

„Здраво од NSosyal. Воодушевена сум што сум дел од нашата автохтона, национална и независна социјална мрежа и им изразувам најдлабока благодарност на тие што ѝ ја дадоа на нашата нација оваа гордост“, рече таа во својата прва објава.

„Во овој безбеден дигитален свет што ни припаѓа, ние ќе размислуваме, ќе создаваме и ќе ја обликуваме иднината со нашите заеднички вредности. Со NSosyal, ние сме подготвени за сосема ново патување,“ додаде таа.

Нејзиниот запис доаѓа еден ден откако претседателот на Туркије Реџеп Таип Ердоган отвори свој профил на NSosyal.