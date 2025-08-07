Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека постои „многу добра перспектива“ наскоро да се одржи самит со Русија што би можел да доведе до крај на војната во Украина, а во телефонски разговор им порача на европските лидери дека по оваа средба ќе следат трилатерални разговори со рускиот лидер и украинскиот претседател Володимир Зеленски.

„Имавме неколку многу добри разговори со претседателот Путин и има многу добри шанси да завршиме - крај, патот завршува, крај на тој пат“, рече Трамп во Овалната соба кога беше прашан за шансите за средба во блиска иднина, објави Си-Ен-ЕН.

Тој истакна дека патот е долг и продолжува да биде долг, но има големи шанси дека средбата ќе се случи наскоро.

Коментарите на Трамп уследија по состанокот во Москва меѓу рускиот претседател Владимир Путин и американскиот претставник Стив Виткоф.

Порано, по состанокот меѓу Путин и Виткоф, Трамп им рече на европските лидери во телефонски разговор дека сака наскоро да се сретне - потенцијално веќе следната недела - со Путин, по што ќе следат трилатерални разговори со рускиот лидер и украинскиот претседател Володимир Зеленски.

Двајца претставници на Белата куќа изјавија за Си-Ен-Ен дека Путин предложил средба со Трамп за време на средбата со Виткоф во Москва.