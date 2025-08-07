Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека постои „многу добра перспектива“ наскоро да се одржи самит со Русија што би можел да доведе до крај на војната во Украина, а во телефонски разговор им порача на европските лидери дека по оваа средба ќе следат трилатерални разговори со рускиот лидер и украинскиот претседател Володимир Зеленски.
„Имавме неколку многу добри разговори со претседателот Путин и има многу добри шанси да завршиме - крај, патот завршува, крај на тој пат“, рече Трамп во Овалната соба кога беше прашан за шансите за средба во блиска иднина, објави Си-Ен-ЕН.
Тој истакна дека патот е долг и продолжува да биде долг, но има големи шанси дека средбата ќе се случи наскоро.
Коментарите на Трамп уследија по состанокот во Москва меѓу рускиот претседател Владимир Путин и американскиот претставник Стив Виткоф.
Порано, по состанокот меѓу Путин и Виткоф, Трамп им рече на европските лидери во телефонски разговор дека сака наскоро да се сретне - потенцијално веќе следната недела - со Путин, по што ќе следат трилатерални разговори со рускиот лидер и украинскиот претседател Володимир Зеленски.
Двајца претставници на Белата куќа изјавија за Си-Ен-Ен дека Путин предложил средба со Трамп за време на средбата со Виткоф во Москва.
Тимот на Трамп веднаш почнал да ги планира овие состаноци, според двајца претставници на Белата куќа. Иако претседателското патување и големата средба со двајца светски лидери нормално би барале време за планирање, овие претставници забележаа дека Трамп го повикува својот тим да дејствува брзо.
Локацијата сè уште не е договорена, но се разгледуваат неколку опции, според Белата куќа. Беше кажано дека разговорите би можеле да се одржат веќе следната недела или во следните две недели.
Изворот рече дека потоа Трамп треба да се сретне со украинскиот претседател Володимир Зеленски и дека европските лидери кои учествуваа во телефонскиот разговор меѓу Трамп и Зеленски биле свесни за ова.
Порано во среда, Трамп објави дека неговиот специјален пратеник Стив Виткоф постигнал голем напредок во денешните преговори со рускиот претседател Владимир Путин во Москва.
Рано утрово, американскиот државен секретар Марко Рубио, исто така изјави, дека „можеби за прв пат откако започна оваа администрација, имаме некои конкретни примери за тоа што би барала Русија за да ја заврши војната“. Тој додаде дека клучните елементи на секој договор би вклучувале поделба на територијата.
Сепак, Рубио нагласи дека сè уште има многу работа пред дипломатските делегации и дека сè уште има многу пречки што треба да се надминат во доаѓаат „денови, часови, можеби недели“. Тој откри дека разговорите со европските сојузници се следни на дневен ред.