Чад се издига над Доха, црна колона ја сече силуетата од стаклени кули и бел камен. Израелските авиони, за прв пат, го преминаа воздушниот простор на Катар. Израел вели дека ги нападнале мировните преговарачи на Хамас. Катар го нарекува тоа кукавички напад врз станбени куќи.
Градот, центар на дипломатијата, мост за преговори, е бомбардиран. Камерите на АФП ги снимаат остатоците. Густ чад виси над урнатините. Цивили живеат низ целата област. Либанско училиште се наоѓа во близина.
Официјален претставник на Хамас во Газа потврдува дека преговарачите, кои дискутираа за последната понуда за примирје на американскиот претседател Доналд Трамп, биле погодени за време на разговорите.
Но одгласите се познати.
Во 2010 година, ОАЕ разоткри израелски убиствен одред откако командантот на Хамас Махмуд ал-Мабух беше пронајден мртов во неговата хотелска соба.
Фалсификувани пасоши, снимки од безбедносните камери, дипломатски протерувања. Израел беше принуден да се повлече. Заливот беше оценет како премногу чувствителен. Таа воздржаност исчезна.
Помалку од две недели откако шефот на израелската војска, генерал-потполковник Ејал Замир, предупреди дека „поголемиот дел од раководството на Хамас е во странство и дека ние ќе ги достигнеме и нив“, Доха беше погодена.
Ова не е само удар врз Хамас. Тоа е удар врз суверенитетот. Меѓународното право е експлицитно. Ниту една држава не може да нападне друга без одобрение од Советот за безбедност или во случај на директна самоодбрана. Израел немаше ниту едно ниту другото. Авионите ги преминуваа границите, паѓаа бомби и си заминуваа во тишина.
Записот се протега низ децении. Палестинска земја окупирана од 1967 година, и покрај пресудите на ОН. Населби прогласени за нелегални од Меѓународниот суд на правдата.
Небото на Либан се нарушува секојдневно. Бејрут беше бомбардиран во 2006 година од Израел, а ОН ги оцени нападите како непропорционални. Сириската територија е погодена стотици пати.
Иранскиот конзулат во Дамаск беше разнесен во 2024 година од Израел, и покрај заштитата според Виенската конвенција. Ирачкиот реактор Осирак беше уништен во 1981 година, осуден како агресија од Советот за безбедност.
И Јемен носи лузни.
Јули 2024 година, операцијата „Долга рака“ го напаѓа пристаништето Худаида откако беспилотно летало на Хутите стигна до Тел Авив. Електричната енергија е прекината. Цивили се мртви. Следат напади во септември, декември, јануари.
Во мај 2025 година, делови од аеродромот во Сана беа срамнети со земја. Уништени беа пристаништето Рас Иса, Салиф и Худаида. Стотици беа убиени. Во август 2025 година, израелски ракети паднаа врз претседателската палата и складиштата за гориво. Подоцна истиот месец, беа убиени премиерот Ахмед ал-Рахави и високи команданти.
Израел го нарекува ова решителна победа.