Чад се издига над Доха, црна колона ја сече силуетата од стаклени кули и бел камен. Израелските авиони, за прв пат, го преминаа воздушниот простор на Катар. Израел вели дека ги нападнале мировните преговарачи на Хамас. Катар го нарекува тоа кукавички напад врз станбени куќи.

Градот, центар на дипломатијата, мост за преговори, е бомбардиран. Камерите на АФП ги снимаат остатоците. Густ чад виси над урнатините. Цивили живеат низ целата област. Либанско училиште се наоѓа во близина.

Официјален претставник на Хамас во Газа потврдува дека преговарачите, кои дискутираа за последната понуда за примирје на американскиот претседател Доналд Трамп, биле погодени за време на разговорите.

Но одгласите се познати.

Во 2010 година, ОАЕ разоткри израелски убиствен одред откако командантот на Хамас Махмуд ал-Мабух беше пронајден мртов во неговата хотелска соба.

Фалсификувани пасоши, снимки од безбедносните камери, дипломатски протерувања. Израел беше принуден да се повлече. Заливот беше оценет како премногу чувствителен. Таа воздржаност исчезна.

Помалку од две недели откако шефот на израелската војска, генерал-потполковник Ејал Замир, предупреди дека „поголемиот дел од раководството на Хамас е во странство и дека ние ќе ги достигнеме и нив“, Доха беше погодена.

Ова не е само удар врз Хамас. Тоа е удар врз суверенитетот. Меѓународното право е експлицитно. Ниту една држава не може да нападне друга без одобрение од Советот за безбедност или во случај на директна самоодбрана. Израел немаше ниту едно ниту другото. Авионите ги преминуваа границите, паѓаа бомби и си заминуваа во тишина.