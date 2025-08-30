СВЕТ
Интересно е што студијата, објавена во списанието Храна, наука и исхрана (Food Science & Nutrition), не открила сличен ризик од мелено кафе, кафе без кофеин или вкупен внес на кафе
Истражувачите веруваат дека ризикот произлегува од хемиски промени, адитиви или нуспроизводи формирани за време на преработката на инстант кафето / Reuters
Ново истражување сугерира дека пиењето инстант кафе може да го зголеми ризикот од сува макуларна дегенерација поврзана со возраста (AMД), водечка причина за губење на видот кај постарите возрасни лица.

„AMД е водечка причина за губење на видот кај постарите возрасни лица во развиените земји“, изјави авторот на студијата Сивеи Лиу.

„Бидејќи моментално нема достапен лек, идентификувањето нови модифицирачки фактори е клучно за забавување на прогресијата на болеста, зачувување на видот и подобрување на квалитетот на животот на пациентите“, додаде тој.

Истражувачите користеле податоци од повеќе од 500.000 учесници од резиме на статистиката од истражувањето за асоцијација на геноми на УК Биобанк. 

Тие примениле метод наречен Менделова рандомизација, кој користи генетски разлики за проучување на причината и последицата, слично на клиничко испитување.

„Кафето е еден од најчесто консумираните пијалоци во светот и е богато со полифеноли и антиоксиданси кои можат да имаат невропротективни ефекти“, објасни Лиу.

„Во исто време, постојат сè повеќе докази дека генетиката влијае на преференциите во исхраната. Проучувањето на генетската предиспозиција за консумирање кафе и нејзината поврзаност со ризикот од AMД би можело да помогне во откривањето на потенцијални причинско-последични врски помеѓу исхраната и очните заболувања, објаснува тој.

Истражувачите веруваат дека зголемениот ризик може да произлегува од хемиски промени, адитиви или нуспроизводи формирани за време на преработката на инстант кафето.

Сепак, тимот посочи на некои ограничувања, како што се користењето претежно европски податоци и недостатокот на детални информации за различните видови кафе.

