Ново истражување сугерира дека пиењето инстант кафе може да го зголеми ризикот од сува макуларна дегенерација поврзана со возраста (AMД), водечка причина за губење на видот кај постарите возрасни лица.

Интересно е што студијата, објавена во списанието Храна, наука и исхрана (Food Science & Nutrition), не открила сличен ризик од мелено кафе, кафе без кофеин или вкупен внес на кафе.

„AMД е водечка причина за губење на видот кај постарите возрасни лица во развиените земји“, изјави авторот на студијата Сивеи Лиу.

„Бидејќи моментално нема достапен лек, идентификувањето нови модифицирачки фактори е клучно за забавување на прогресијата на болеста, зачувување на видот и подобрување на квалитетот на животот на пациентите“, додаде тој.

Истражувачите користеле податоци од повеќе од 500.000 учесници од резиме на статистиката од истражувањето за асоцијација на геноми на УК Биобанк.