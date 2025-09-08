Северна Македонија ја одбележува 34-годишнината од својата независност по одделувањето од поранешна Југославија.

Во раните деведесетти години на просторот на поранешна Југославија се случуваа политички востанија и конфликти, а земјата што во тоа време беше позната како Македонија ја прогласи својата независност без воени конфликти.

Референдумот за независност на земјата се одржа на 8 септември 1991 година, на кој 95,3 % од граѓаните гласаа за независност на земјата.

Последователно, голем број земји, првенствено Туркије, ја признаа независноста на Република Македонија, како што беше именувана во тоа време.

Прв претседател на независна Македонија беше Киро Глигоров, а на 26 април 1992 година државата доби своја валута, денар. Во август истата година беше формирана Армијата на Република Македонија.

Иако на 8 април 1993 година Македонија беше едногласно прифатена за 181 полноправна членка на Обединетите нации (ОН) на гласањето одржано на Генералното собрание на Обединетите нации, поради приговорот од јужниот сосед Грција, во ОН беше вклучена со привремената референца „Поранешна Југословенска Република Македонија“.

По стекнувањето независност, Македонија си постави некои стратегиски цели, од кои најзначајни се членството во Европската Унија (ЕУ) и во НАТО.

Северна Македонија стана членка на НАТО во 2020 година, а има цел да стане и полноправна членка на ЕУ во наредниот период, иако одвреме-навреме наидува на голем број пречки.

Претседателката Сиљановска-Давкова по повод 8 Септември- Денот на независноста рече дека денес, 34 години потоа, во свет заснован на сила, а не на право, сè уште водиме битка за суверена, рамноправна, модерна, стандардна, европска, правна држава, членка на ЕУ.

Промена на името на земјата поради проблемот со Грција

Иако имаше повеќегодишни прекини во преговорите за решавање на проблемот со името меѓу Македонија и Грција, сепак тие продолжуваа одвреме-навреме.