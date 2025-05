{ "blocks": [ { "type": "heading", "content": "On Wednesday, the World Health Organization (WHO) declared a global public health" } ] }{ "blocks": [ { "type": "heading", "content": "Emergency Alert" }, { "type": "text", "content": "Ова е важно: Ве молиме да го следите упатството за спешни ситуации и да се придржувате кон советите на локалните власти." }, { "type": "text", "content": "Помогнете на себе си и на другите околу вас. Бидете безбедни!" } ] }{ "blocks": [ { "type": "header", "content": "over a deadly new variant of the mpox viral infection" }, { "type": "text", "content": "Its detection and rapid spread in the Democratic Republic of Congo and neighbouring African countries has been described as 'very worrying' by the WHO Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus" } ] }

Кога болеста прв пат се појави на јавноста, научниците ја нарекоа „вирусот на мајмунската вариола". Под притисок од јавните здравствени експерти, особено од африканските земји, СЗО ја промени името на на 28 ноември, 2022 година.

Некогаш, пред медицинскиот џурнал отбележа дека '[а] заедно со бројни несигурности и научни прашања, избувнувањето исто така ги откри несреќните навики на нашето општество: стигма, расизам и дискриминација.'

Луѓето на имало „правел расистички и неприфатливи коментари поврзани со името на болеста („болест на мајмуните") со африканските луѓе. Освен штетата која било кое стигматизирање ја предизвикува, кога станува збор за заразни болести, стигматизирањето на групите население додава дополнителна штета, бидејќи ги одбива луѓето од барање на дијагноза, вакцини и третман,

Има долга историја на контроверзии околу имињата на болести, а јавните здравствени експерти биле повеќе за да не ги именувате по географски локации, групи на луѓе или дури и животни кои можеби немаат ништо заедничко со болеста, што води до ужасни реални последици, заедно со заблуди за потеклото и ширењето на болестите.

{ "blocks":[ { "type":"header", "content":"{ 'text':'What's in a name?', 'type':'text' }" } ] }

Например, пандемијата на H1N1 од 1918-20 година потекнува од Канзас, но стана позната како 'шпанскиот грип' поради 'геополитичките сили' за време на Првата светска војна (1914-1918 година), според Рејчел Видерс, која пишува за Вести за избувнувањето беа потиснати или тешко надиграни во Германија, Франција, Велика Британија и САД. Но Шпанија, како и Швајцарија, беше неутрална во војната, и нејзините медиуми немаа пречки за известување за заразното избувнување што го ослабуваше нејзиното население, создавајќи лажното впечатление дека ова е шпанска болест.

Trisomy 21, or Down syndrome, was once called Монголизам Монголизамот, познат и како Синдром на Даун, е генетичко заболување кое предизвикува интелектуална дизабилитација и физички промени. Некои од карактеристиките на Монголизамот вклучуваат ниск раст, мускулна хипотонија и специфични физички карактеристики како сплетени очи и плоско лице. 'Со заеднички напори од генетичарите и другите, требаше да се фазира расистичката терминологија пред да се примени неутрален термин во општата разговорни јазик.'

По близок до спомен, во 2020 година, тогашниот претседател на САД, Доналд Трамп, би бил критикуван за тоа што го нарекуваше новиот коронавирус 'Кинескиот вирус' 'Other terms used by Republican lawmakers included: 'the Chinese flu', 'the Chinese coronavirus', and 'the Wuhan coronavirus.' Under criticism over the racist and xenophobic implications of these terms, Trump doubled down on his rhetoric.'

Ова име се оддалечува се повеќе и повеќе од Кина, за разлика од нарекувањето на кинескиот вирус… без сомнение, [тоа] има повеќе именувања од било која друга болест во историјата… Можам да ги набројам… Kung Flu, Можам да назовам 19 различни верзии на имињата," рече на собирање во Оклахома во јуни 2020.

Во то време, мнозинството чувствуваа дека неговиот избор на зборови беше одвлекување од лошото управување на неговата администрација со зголемениот број на случаи на новиот коронавирус во САД. Тие чувствуваа дека тој ја префрла вината и ги изложува на опасност животите на лицата со азиско потекло во САД во процесот. Меѓу 19 март 2020 и јуни 2021, беа регистрирани повеќе од 9000 случаи на 'анти-азиски' инциденти. Престанете со омразата кон ААПИ лицата Азијатците и островските лица на Пацификот (ААПИ) се соочуваат со зголемен број на случаи на омраза и насилство како резултат на расизмот и предрасудите.

Because it comes from China. It's not racist at all, not at all he defended himself in a press conference. I want to be accurate.

{ "blocks": [ { "type": "text", "content": "Сепак точните термини кои ги одреди Светската здравствена организација би требало да бидат 'Ковид-19' или 'САРС-Ков-2' и настојувањето на Трамп да го нарече со било кој друг термин беше неточно, штетно и веројатно политичко. Односите помеѓу САД и Кина долго време беа комплицирани и напнати, бидејќи двете економски гиганти се вклучени во геополитичко влечење на сила и влијание." } ] }

```json { "type": "text", "content": "Но за да живее во 'здрава цивилизација', списанието Ланцет советува во декември 2022 година, општеството треба да преземе одговорност 'и строго осуди такви неприфатливи практики' во стигматизирањето на болести преку нивното име. 'Усвојувањето на неутрални имиња кога се откриваат вируси и нивните болести е првиот чекор, но сосема не ќе биде краешното решение освен ако не го промениме човечкото однесување.'" } ```