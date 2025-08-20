Израелскиот министер за одбрана, Израел Кац, одобри план за окупирање на градот Газа, објавија локалните медиуми во среда.

Јавниот радиодифузен сервис КАН соопшти дека Кац го нарекол планот „Гидеонови кочии Б“, по операцијата „Гидеонови кочии“, копнена офанзива што беше започната во мај за проширување на окупацијата на енклавата и целосна евакуација на Палестинците од северна Газа.

„Како дел од планот, ќе бидат издадени потребните наредби за повикување на резервни сили за извршување на нападот“, јави радиодифузерот, без да прецизира колку војници се потребни.