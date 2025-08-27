Германската влада во среда поднесе нацрт-закон за зголемување на регрутирањето во војската, со цел проширување на вооружените сили за 80.000 лица за да достигнат вкупно 260.000 војници.

Зборувајќи на прес-конференција во Берлин, канцеларот Фридрих Мерц рече дека предложеното законодавство ќе го модернизираше моделот на воена служба на Германија без враќање на задолжителната регрутација што беше укината во 2011 година, а воедно ќе го направи Бундесверот попривлечен.

„Во нашиот коалициски договор, се согласивме првично да го прошириме Бундесверот на доброволна основа. Сега го спроведуваме овој пристап со новиот закон, кој ќе стапи на сила почнувајќи од 2026 година“, рече Мерц на крајот од состанокот на кабинетот одржан во седиштето на Министерството за одбрана.

Иако ги отфрли критиките дека германските вооружени сили нема да можат да ги исполнат целите за регрутирање без повторно воведување на задолжителна регрутација, конзервативниот лидер остави простор за потенцијални промени во наредните години.

„Тоа би барало посебна одлука на кабинетот и посебна одлука во парламентот. Но, од денешна перспектива, уверен сум дека ќе ги постигнеме потребните бројки“, тврди тој.