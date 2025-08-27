СВЕТ
27 август 2025

Германската влада во среда поднесе нацрт-закон за зголемување на регрутирањето во војската, со цел проширување на вооружените сили за 80.000 лица за да достигнат вкупно 260.000 војници.

Зборувајќи на прес-конференција во Берлин, канцеларот Фридрих Мерц рече дека предложеното законодавство ќе го модернизираше моделот на воена служба на Германија без враќање на задолжителната регрутација што беше укината во 2011 година, а воедно ќе го направи Бундесверот попривлечен.

„Во нашиот коалициски договор, се согласивме првично да го прошириме Бундесверот на доброволна основа. Сега го спроведуваме овој пристап со новиот закон, кој ќе стапи на сила почнувајќи од 2026 година“, рече Мерц на крајот од состанокот на кабинетот одржан во седиштето на Министерството за одбрана.

Иако ги отфрли критиките дека германските вооружени сили нема да можат да ги исполнат целите за регрутирање без повторно воведување на задолжителна регрутација, конзервативниот лидер остави простор за потенцијални промени во наредните години.

„Тоа би барало посебна одлука на кабинетот и посебна одлука во парламентот. Но, од денешна перспектива, уверен сум дека ќе ги постигнеме потребните бројки“, тврди тој.

Според новиот модел на воена служба, од сите германски мажи кои ќе наполнат 18 години ќе се бара да пополнат онлајн прашалник за нивниот интерес за волонтирање во вооружените сили, како и за нивните вештини и квалификации. Соодветните кандидати потоа ќе бидат поканети на лекарски преглед.

За да ја направи воената служба попривлечна за младите луѓе, Бундесверот ќе понуди флексибилни програми за обука и служба. Владата, исто така, ќе ги зголеми платите на приближно 2.300 евра (2.660 долари) нето, со вклучено осигурување.

Министерството за одбрана планира постепено да го зголемува бројот на доброволни регрути од 15.000 на 40.000 годишно до 2031 година. Според овој план, вооружените сили на Германија имаат за цел да достигнат бројка од најмалку 260.000 војници до 2035 година.

Предложената реформа предизвика дебата меѓу коалициските партнери во последните недели. Коалицискиот партнер на канцеларот Мерц, социјалдемократите, инсистираше на одржување на доброволниот модел, додека високи личности од демохристијаните се залагаа за враќање на задолжителната регрутација. Законодавството сè уште бара парламентарно одобрување пред да може да се донесе.

