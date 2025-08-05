Просечно 28 деца се убиваат дневно во Газа поради израелските ограничувања за обезбедување на многу потребната хуманитарна помош и колапсот на виталните услуги, соопшти во понеделник Детскиот фонд на ОН (УНИЦЕФ).

„Смртни случаи од бомбардирање. Смртни случаи од неухранетост и глад. Смртни случаи од недостаток на помош и витални услуги“, соопшти УНИЦЕФ во соопштението на X.

„Просечно 28 деца се убиваат дневно во Газа - колку што е големината на една училишна паралелка“.