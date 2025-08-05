Просечно 28 деца се убиваат дневно во Газа поради израелските ограничувања за обезбедување на многу потребната хуманитарна помош и колапсот на виталните услуги, соопшти во понеделник Детскиот фонд на ОН (УНИЦЕФ).
„Смртни случаи од бомбардирање. Смртни случаи од неухранетост и глад. Смртни случаи од недостаток на помош и витални услуги“, соопшти УНИЦЕФ во соопштението на X.
„Просечно 28 деца се убиваат дневно во Газа - колку што е големината на една училишна паралелка“.
Агенцијата нагласи дека на децата во Газа итно им е потребна храна, чиста вода, лекови и заштита, додавајќи: „Повеќе од сè, им е потребен прекин на огнот, сега“.
Отфрлајќи ги меѓународните повици за прекин на огнот, израелската војска спроведува брутална офанзива врз Газа од 7 октомври 2023 година, при што се убиени речиси 61.000 Палестинци, од кои речиси половина се жени и деца.
Израелската воена кампања ја опустоши енклавата и ја доведе на работ на глад.