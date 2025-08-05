ВОЈНА ВО ГАЗА
УНИЦЕФ повикува на итен прекин на огнот: Дневно се убиваат 28 деца во Газа
Смрт од бомбардирање, смрт од неухранетост и глад, смрт од недостаток на помош и витални услуги...на децата во Газа итно им е потребна храна, чиста вода, лекови и заштита, но повеќе од сè, им е потребен прекин на огнот, сега, рекоа од УНИЦЕФ
Според УНИЦЕФ, во Газа дневно во просек се убива една училишна паралелка / AA
5 август 2025

Просечно 28 деца се убиваат дневно во Газа поради израелските ограничувања за обезбедување на многу потребната хуманитарна помош и колапсот на виталните услуги, соопшти во понеделник Детскиот фонд на ОН (УНИЦЕФ).

„Смртни случаи од бомбардирање. Смртни случаи од неухранетост и глад. Смртни случаи од недостаток на помош и витални услуги“, соопшти УНИЦЕФ во соопштението на X.

„Просечно 28 деца се убиваат дневно во Газа - колку што е големината на една училишна паралелка“.

Агенцијата нагласи дека на децата во Газа итно им е потребна храна, чиста вода, лекови и заштита, додавајќи: „Повеќе од сè, им е потребен прекин на огнот, сега“.

Отфрлајќи ги меѓународните повици за прекин на огнот, израелската војска спроведува брутална офанзива врз Газа од 7 октомври 2023 година, при што се убиени речиси 61.000 Палестинци, од кои речиси половина се жени и деца.

Израелската воена кампања ја опустоши енклавата и ја доведе на работ на глад.

