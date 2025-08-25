ПОЛИТИКА
Германија обвини државјанин на САД кој шпионирал за Кина
„Обвинетиот е доволно осомничен дека се согласил да дејствува како разузнавачки агент за странска разузнавачка служба во особено сериозен случај“, се вели во соопштението на канцеларијата на главниот обвинител
25 август 2025

Канцеларијата на германското федерално обвинителство објави дека подигнала обвинение против американски државјанин, кој работел во воена база во Германија, за наводна шпионажа за Кина.

Осомничениот, по име Мартин Д., е обвинет за нудење чувствителни американски воени информации на кинеска разузнавачка служба.

„Обвинетиот е доволно осомничен дека се согласил да дејствува како разузнавачки агент за странска разузнавачка служба во особено сериозен случај“, се вели во соопштението на канцеларијата на главниот обвинител.

Сенатот за државна безбедност на Вишиот регионален суд во Кобленц ќе одлучи дали да ги признае обвиненијата и да закаже судење.

Според властите, се тврди дека Мартин Д. работел за цивилен изведувач на Министерството за одбрана на САД помеѓу 2017 и пролетта 2023 година и дека е стациониран во американска воена база во Германија од најмалку 2020 година, се додава во соопштението.

Во летото 2024 година, тој наводно постојано контактирал со кинески владини агенции и понудил да обезбеди чувствителни информации од американската војска.

Првичните наоди покажуваат дека всушност не биле пренесени никакви податоци.

Според информациите од Германската новинска агенција (ДПА), истражителите исто така испитуваат дали незадоволството од неговиот поранешен работодавач можеби ги мотивирало неговите постапки.

Припадниците на Федералната канцеларија за криминалистичка полиција го уапсија Мартин Д. во Франкфурт на Мајна во ноември 2024 година и го претресоа неговиот стан. Оттогаш тој е во притвор.

Во последните месеци, Германија уапси неколку лица осомничени за шпионажа за кинеската разузнавачка служба.

Апсењето во април 2024 година на поранешен вработен кај Максимилијан Крах, пратеник во Европскиот парламент од екстремно десничарската партија Алтернатива за Германија, особено привлече внимание.

Тој е обвинет дека пренесувал информации од Европскиот парламент и шпионирал кинески опозициски личности во Германија. Судењето е во тек.

