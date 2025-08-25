Канцеларијата на германското федерално обвинителство објави дека подигнала обвинение против американски државјанин, кој работел во воена база во Германија, за наводна шпионажа за Кина.

Осомничениот, по име Мартин Д., е обвинет за нудење чувствителни американски воени информации на кинеска разузнавачка служба.

„Обвинетиот е доволно осомничен дека се согласил да дејствува како разузнавачки агент за странска разузнавачка служба во особено сериозен случај“, се вели во соопштението на канцеларијата на главниот обвинител.

Сенатот за државна безбедност на Вишиот регионален суд во Кобленц ќе одлучи дали да ги признае обвиненијата и да закаже судење.

Според властите, се тврди дека Мартин Д. работел за цивилен изведувач на Министерството за одбрана на САД помеѓу 2017 и пролетта 2023 година и дека е стациониран во американска воена база во Германија од најмалку 2020 година, се додава во соопштението.

Во летото 2024 година, тој наводно постојано контактирал со кинески владини агенции и понудил да обезбеди чувствителни информации од американската војска.