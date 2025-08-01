Рускиот претседател Владимир Путин денес изјави дека се надева дека мировните преговори меѓу Москва и Киев ќе продолжат и дека работните групи би можеле да разговараат за тоа, наведувајќи дека на Русија ѝ е потребен долгорочен и траен мир во Украина.

Тој исто така рече дека ако Киев сè уште не сака да соработува со Москва, Русија може да почека.

Путин изјави, во обраќање пред новинарите заедно со белорускиот претседател Александар Лукашенко, со кого се сретна неформално на островот Валам во руска Карелија, дека главната задача во решавањето на конфликтот во Украина е да се искоренат причините за конфликтот и да се осигура безбедноста на Русија, објави РИА Новости.

Путин истакна дека има смисла да се разговара за мирот во Украина во контекст на паневропската безбедност.

Рускиот претседател позитивно ги оцени резултатите од преговорите со Украина во Истанбул.

„Преговорите секогаш се неопходни и важни, особено ако постои желба за мир“, рече Путин.

Тој нагласи дека сите разочарувања во врска со преговорите се должат на претерани очекувања.

„Кога станува збор за какви било разочарувања од која било страна, сите разочарувања произлегуваат од прекумерни очекувања. Ова е добро познато општо правило“, рече Путин.