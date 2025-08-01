Рускиот претседател Владимир Путин денес изјави дека се надева дека мировните преговори меѓу Москва и Киев ќе продолжат и дека работните групи би можеле да разговараат за тоа, наведувајќи дека на Русија ѝ е потребен долгорочен и траен мир во Украина.
Тој исто така рече дека ако Киев сè уште не сака да соработува со Москва, Русија може да почека.
Путин изјави, во обраќање пред новинарите заедно со белорускиот претседател Александар Лукашенко, со кого се сретна неформално на островот Валам во руска Карелија, дека главната задача во решавањето на конфликтот во Украина е да се искоренат причините за конфликтот и да се осигура безбедноста на Русија, објави РИА Новости.
Путин истакна дека има смисла да се разговара за мирот во Украина во контекст на паневропската безбедност.
Рускиот претседател позитивно ги оцени резултатите од преговорите со Украина во Истанбул.
„Преговорите секогаш се неопходни и важни, особено ако постои желба за мир“, рече Путин.
Тој нагласи дека сите разочарувања во врска со преговорите се должат на претерани очекувања.
„Кога станува збор за какви било разочарувања од која било страна, сите разочарувања произлегуваат од прекумерни очекувања. Ова е добро познато општо правило“, рече Путин.
Путин истакна дека условите на Русија во врска со украинското прашање, кои беа објавени во летото 2024 година, остануваат непроменети.
„Да, овие услови (во врска со украинското прашање) секако останаа исти. Ова не се услови, туку цели, јас ги формулирав целите на Русија. До тој момент ни беше кажано дека не е јасно што сака Русија, па ги формулиравме во јуни минатата година на состанок со раководството на Министерството за надворешни работи на Руската Федерација“, рече Путин.
Според него, потребни се длабински дискусии за мирно решавање на прашањата.
„За мирно да се пристапи кон прашањето, треба да водиме детални разговори. И не јавно, туку да го правиме тоа во рамките на преговарачкиот процес“, рече Путин.
Тој рече дека првиот сериски комплекс балистички ракети „Орешник“ е испорачан на руската армија.
Путин, исто така, изјави дека руските вооружени сили напредуваат по целата линија на фронтот во Украина и повтори дека сегашната влада во Украина не се темели на Уставот.
Тој потврди дека руските трупи ја презеле контролата врз Часов Јар во Донецк во источна Украина.