Албанскиот премиер Еди Рама изјави дека, што се однесува до регионот, тие имаат најголеми стратешки интереси и обврска да бидат најрешителни промотори на мирот и стабилноста.

„Сите сили на нашата дипломатска служба, од Брисел до секој друг главен град, пред сè мора да се фокусираат на оваа историска цел, која сега е поблиску од кога било и која мора да се исполни со успешно завршување на процесот на пристапни преговори, успешно ратификување на одлуката за членство во 27-те парламенти на земјите-членки на Европската Унија“, рече тој.

Денес во Тирана започна тридневна конференција на албанските амбасадори низ целиот свет на тема „Албанија 2030: во Европа, поврзана со светот“, каде што беше присутен и Рама.

Во својот воведен говор, тој рече дека овогодишната традиционална конференција на амбасадори доаѓа во историски момент за патувањето на Албанија, според него, до долгоочекуваниот самит на Европската Унија.

Тој нагласи дека конференцијата се одржува во време кога кредитите на Албанија на меѓународната сцена се поголеми од кога било.

„Од друга страна, сакам да ја нагласам потребата од понатамошно зајакнување на нашата работа како дипломатска служба во регионот, со цел да се одржи и зголеми интензитетот на комуникацијата не само со владите, туку и со сите политички, институционални или општествени актери и фактори, бидејќи што се однесува до регионот, несомнено имаме најголеми стратешки интереси и обврска да бидеме најрешителни промотори на мирот и стабилноста во целото ова соседство на Европа“, рече тој.