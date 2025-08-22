БИЗНИС И ТЕХНОЛОГИЈА
Јапонија ќе соработува со африканските земји за ретки минерални суровини
Во заедничката изјава, издадена по конференцијата за помош за Африка, се нагласи потребата од здраво управување со долгот и владеење на правото - како очигледен одговор од загриженоста за проширувањето на влијанието на Кина во Африка
Јапонија ќе соработува со африканските земји за ретки минерални суровини / AP
пред 13 часа

Јапонија и африканските земји се согласија да работат заедно за да обезбедат „стабилно снабдување и одговорен развој“ на ретките критични минерали, во услови на растечки глобални чекори за обезбедување економска безбедност.

Во заедничката изјава, издадена по конференцијата за помош за Африка, се нагласи потребата од здраво управување со долгот и владеење на правото - како очигледен одговор од загриженоста за проширувањето на влијанието на Кина во Африка.

„Со оглед на глобалната побарувачка за критични минерали, се залагаме за фер и правично партнерство кое ја поддржува локалната преработка и додадената локална вредност на овие ресурси во Африка“, стои во соопштението.

„Ќе работиме на проширување на инвестициите за иднината на Африка, зајакнување на индустриската соработка и развивање на човечките ресурси“, изјави јапонскиот премиер Шигеру Ишиба за време на прес-конференцијата заедно со претседателот на Ангола, Жоао Лоуренко, копретседатели на конференцијата.

Меѓународната конференција за развој на Африка во Токио, која започна во 1993 година, е во организација на Јапонија, ОН, Светската банка и Африканската унија. Следната сесија ќе се одржи во Африка.

