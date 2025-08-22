Јапонија и африканските земји се согласија да работат заедно за да обезбедат „стабилно снабдување и одговорен развој“ на ретките критични минерали, во услови на растечки глобални чекори за обезбедување економска безбедност.

Во заедничката изјава, издадена по конференцијата за помош за Африка, се нагласи потребата од здраво управување со долгот и владеење на правото - како очигледен одговор од загриженоста за проширувањето на влијанието на Кина во Африка.

„Со оглед на глобалната побарувачка за критични минерали, се залагаме за фер и правично партнерство кое ја поддржува локалната преработка и додадената локална вредност на овие ресурси во Африка“, стои во соопштението.