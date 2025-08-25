Во Атина се одржаа протести против израелските напади врз Појасот Газа и во знак на солидарност со палестинскиот народ.
Протестот беше организиран од Борбениот фронт на сите работници (PAME), кој е поврзан со Комунистичката партија на Грција (KKE).
Работници, државни службеници, пензионери и студенти се собраа пред зградата на Парламентот на плоштадот „Синтагма“.
Претставниците на синдикатите и говорниците побараа итен прекин на израелските напади врз Газа.
Како дел од протестот, симболични модели завиткани во бели чаршафи беа поставени пред Парламентот за да ги претстават убиените деца и бебиња во Газа, а низ толпата беше носен и ковчег како потсетник на цивилните жртви.
Демонстрантите извикуваа слогани со барање за слобода на Палестина.
Според организаторите, во знак на поддршка за Палестина одржани се протести во повеќе од 40 градови низ Грција, вклучувајќи ги Атина и Солун.
Според Министерството за здравство на Газа, војната досега ги одзеде животите на над 2.000 Палестинци и повреди повеќе од 15.000 лица, додека многумина сè уште чекаат хуманитарна помош.
Меѓународниот комитет за планирање (IPC) во петокот потврди дека гладот веќе го зафатил северниот дел на Појасот Газа и се очекува да се прошири кон југ до крајот на септември.
Во израелските напади од октомври 2023 година досега се убиени над 62.600 Палестинци во Газа, предизвикувајќи огромно разурнување и правејќи ја енклавата практично ненаселива.