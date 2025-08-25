Во Атина се одржаа протести против израелските напади врз Појасот Газа и во знак на солидарност со палестинскиот народ.

Протестот беше организиран од Борбениот фронт на сите работници (PAME), кој е поврзан со Комунистичката партија на Грција (KKE).

Работници, државни службеници, пензионери и студенти се собраа пред зградата на Парламентот на плоштадот „Синтагма“.

Претставниците на синдикатите и говорниците побараа итен прекин на израелските напади врз Газа.

Како дел од протестот, симболични модели завиткани во бели чаршафи беа поставени пред Парламентот за да ги претстават убиените деца и бебиња во Газа, а низ толпата беше носен и ковчег како потсетник на цивилните жртви.